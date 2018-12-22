حصيلة الجيش دليل على جاهزيته لدحر الارهاب

أكد الفريق أحمد ڤايد صالـح نائـب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن النتائج المحققة في مكافحة الإرهاب تعتبر دليل على جاهزية الجيش ومدى تمرسه العملياتي.

وأكد قايد صالح في الكلمة التي ألقاها على هامش اليوم الثاني من الزيارة التي قادته إلى الناحية العسكرية الأولى في البليدة، على ضرورة مواصلة مكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب إلى غاية اجتثاثه، قائلا "يجب مواصلة جهود مكافحة ما تبقّى من فلول الإرهاب إلى غاية اجتثاث هذه الآفة وإلى الأبد من بلادنا".

وأضاف الفريق في البيان الذي صدر عن وزارة الدفاع الوطني، " إنّني أؤمن أشد الإيمان، بأن الجهود التي نبذلها، في ظل دعم وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني، في سبيل تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات وغرس سلوكيات العمل الجماعي المنسجم والمتكامل لدى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، هي جهود أصبحت الآن يانعة الثمرات وواضحة النتائج، سواء في مجال درجة التمرس العملياتي ومستوى الجاهزية القتالية التي أضحت تحوزهما قواتنا المسلحة بكافة مكوناتها بفعل التطبيق الوافي والفعال والميداني لمحتوى برامج التحضير القتالي، أو في مجال مكافحة الإرهاب التي باتت النتائج المحققة خير شاهد على ذلك".