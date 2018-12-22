حصيلة الجيش دليل على جاهزيته لدحر الارهاب

شريط الاخبار
مصرع 20 "حراقا" وإنقاذ 9 آخرين بعد احتراق قاربهم بوهران حجار يعترف بوجود "غموض ولبس" في مسابقات الماستر أويحيى يتحاشى الحديث عن تأجيل الرئاسيات قايد صالح يشيد بتطور القوات الجوية ويؤكد على ثقل مسؤوليات أفراد الجيش "العمال" يجمع الخصوم ويحقّق التوافق! طمار يأمر بتوسيع الحصص السكنية على المقاولين المحليين نحو تصدير مليون ونصف من الإسمنت مطلع سنة 2019 "القرصنة قتلت الفن ووفاء الجمهور ضمن لي الاستمرارية" " نعتذر من أنصارنا، والإقصاء لا يعني نهاية مشروع الفريق" الجزائري يتحوّل إلى طُعم لـ"قروش" المتوسط! 10 آلاف طفل دون السنة يموتون سنويا بمختلف المستشفيات! الحكومة تقتطع 25 مليار دينار من الخزينة لصيانة الطرقات خلال 2019 جنايات العاصمة تفتح ملف تبديد 2100 مليار سنتيم بالبنك الوطني الجزائري توفير فيتامين دي 3  لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات رفع العراقيل عن نقل السلع المصدرة بداية من جانفي أنام تستقبل حوالي نصف مليون عرض عمل طمار يأمر بصيانة وتنظيف 154 مجمع سكني عدل جامعيون في الشارع ونقابة الباحثين تكسر صمتا دام 25 عاما البترول يقترب من السعر المرجعي لموازنة الحكومة استقبال 100 ملف ضمن صيغة التمويل الذاتي تسجيل 60 بؤرة للحرائق بالعاصمة خلال السنة الجارية الريفيون والعمرة يحدثان ندرة في العملات الأجنبية ويلهبان أسعارها الجيش يكشف ورشتين لإعداد المتفجرات ويحجز أسلحة وذخيرة عيسى يطالب برفع مستوى الخدمات للحجاج الجزائريين استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا يشغل المسؤولين بالجزائر روسيا تؤكد أولوية الجزائر في مجال التعاون التقني والعسكري سكان العاصمة الأصليون هجروها والتيار الإسلامي المتطرف فرض أفكاره سكان العاصمة الأصليون هجروها والتيار الإسلامي المتطرف فرض أفكاره المحروسة تعيش حظر تجوال ! الجزائر وتونس تقودان مشاورات عربية لإعادة سوريا لأسوار الجامعة العربية تمديد مدة استغلال القوائم الاحتياطية للطورين المتوسط والثانوي للسنة المقبلة تهيئة خليج الجزائر والقصبة وإنهاء مشاريع التجمعات السكنية الكبرى نحو إعداد بطاقية للإمكانات الفلاحية الموجهة للتصدير أنصارالكناري يحملون ملال فضيحة غريس سينمائيون، مثقفون وصحفيون ضد تعيين عقار سليم على رأس السينماتك محاضرون يدعمون حجار في تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة عمال سناتاغ الطاقة والصناعات في إضراب مفتوح قريبا بلقصير يشدد على تعبئة كل الوسائل والتنسيق لمكافحة كل أشكال الجريمة رفض رفع كوطة الجزائر من الحجاج في موسم 2019 محكمة سيدي محمد تمدد سوسبانس قضية سيتي 16 ومرافقيه 15 يوما أخرى
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. حصيلة الجيش دليل على جاهزيته لدحر الارهاب

حصيلة الجيش دليل على جاهزيته لدحر الارهاب

  11 جوان 2017 - 13:49   قرئ 286 مرة   0 تعليق   الوطني
حصيلة الجيش دليل على جاهزيته لدحر الارهاب

أكد الفريق أحمد ڤايد صالـح نائـب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن النتائج المحققة في مكافحة الإرهاب تعتبر دليل على جاهزية الجيش ومدى تمرسه العملياتي.

 وأكد قايد صالح في الكلمة التي ألقاها على هامش اليوم الثاني من الزيارة التي قادته إلى الناحية العسكرية الأولى في البليدة، على ضرورة مواصلة مكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب إلى غاية اجتثاثه، قائلا "يجب مواصلة جهود مكافحة ما تبقّى من فلول الإرهاب إلى غاية اجتثاث هذه الآفة وإلى الأبد من بلادنا".

 وأضاف الفريق في البيان الذي صدر عن وزارة الدفاع الوطني، " إنّني أؤمن أشد الإيمان، بأن الجهود التي نبذلها، في ظل دعم وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني، في سبيل تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات وغرس سلوكيات العمل الجماعي المنسجم والمتكامل لدى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، هي جهود أصبحت الآن يانعة الثمرات وواضحة النتائج، سواء في مجال درجة التمرس العملياتي ومستوى الجاهزية القتالية التي أضحت تحوزهما قواتنا المسلحة بكافة مكوناتها بفعل التطبيق الوافي والفعال والميداني لمحتوى برامج التحضير القتالي، أو في مجال مكافحة الإرهاب التي باتت النتائج المحققة خير شاهد على ذلك".

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات