أمن العاصمة يوقف 128 شخصا تورطوا في قضايا إجرام

أوقفت مصالح الأمن الوطني، لولاية الجزائر، 128 شخصا لتورطهم في قضايا إجرامية إثر عمليات مداهمة مست عددا من الأحياء الشعبية خاصة النقاط السوداء و الاماكن المشبوهة منها، حسبما أفاد به اليوم الأحد، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أنه وفي إطار تضييق الخناق على الشبكات الاجرامية التي تهدد سلامة المواطن و ممتلكاته نفذت قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء الشعبية خاصة النقاط السوداء و الاماكن المشبوهة، ما أسفر عن توقيف 128 شخص لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي . ومكنت هذه العملية من حجز 110 قرص مهلوس و 140 غرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى 31 سلاح ابيض من مختلف الاحجام.

وأضاف البيان أن عناصر الشرطة القضائية لبئر مراد رايس بالعاصمة واثر معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص بترويج كمية من الاقراص المهلوسة على مستوى مختلف احياء مدينة بئر خادم قامت قوات الشرطة بتكثيف الدوريات والتحريات وسط الاحياء اين تم توقيف المشتبه فيه و ضبط 152 مؤثر عقلي من مختلف الانواع.