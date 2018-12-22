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أمن بومرداس يوقف عصابة الملثمين

  11 جوان 2017 - 14:35   قرئ 709 مرة   0 تعليق   الوطني
أمن بومرداس يوقف عصابة الملثمين

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة خميس الخشنة ببومرداس، عصابة أشرار ملثمين كانوا يقومون بالسطو على ممتلكات وأغراض المواطنين بواسطة أسلحة بيضاء تحت طائلة التهديد، هذه العصابة المكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و23 سنة ينحدرون من ولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس.
عملية ايقاف العصابة الاجرامية، جاءت إثر عدة شكاوى لمواطنين بعد تعرضهم للسرقات وانتزاع أغراضهم بالتهديد بالقتل بواسطة خناجر وسيوف تستعملها هذه المجموعة الإجرامية لتنفيذ مخططاتها لسلب الأموال والهواتف النقالة وغيرها من الممتلكات، حيث قامت هذه العصابة بالسطو على محل لبيع الحلويات والمرطبات أثناء فترة الليل وقاموا بسرقة هواتف العاملين بهذا المحل ومبلغ مالي و من ثم تكبيلهم بواسطة حبل، لتقوم مصالح الشرطة بفتح تحقيق والتحري بخصوص الفاعلين، التحريات المعمقة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أفضت الى توقيف المشتبه فيهم،  أين تم اعداد ملفات جزائية في حقهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا عن جرم تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرف الليل والتهديد باستعمال العنف وحمل سلاح أبيض متبوعة بالضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع التحطيم العمدي لملك الغير، أين صدر في حق أربعة أشخاص أمر إيداع، في حين وضع المشتبه فيه الخامس تحت الرقابة القضائية.

منيرة ابتسام طوبالي

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