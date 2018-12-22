أكد على استعداد الوزارة لتدعيم المشاريع المتأخرة ماديا لبعثها من جديد

وزير الصحة يشدد على فتح مركزي السرطان لتلمسان وبلعباس شهر سبتمبر المقبل

شدد وزير الصحة واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، على ضرورة اتمام مراكز السرطان بالولايتين في أجل اقصاه نهاية شهر جويلية المقبل بغية ضمان دخولهما الخدمة شهر سبتمبر المقبل ليكونوا في مستوى المبالغ المالية التي تم استهلاها والتجهيزات التي تم اقتنائها معبرا عن استعداد وزارته لمد الدعم لأي مشروع وفقا للمعقول المبرر.

بداية الزيارة قادت الوزير إلى مركز السرطان بسيدي بلعباس الذي انطلق في سنة 2007 بغلاف مالي تجاوز ال08 ملايير، أين وقف الوزير على تقدم الأشغال بعد تأخر عشرية كاملة حيث تلقى وعودا من القائمين على المركز ومديرة الصحة بدخوله العمل رسميا في الأسبوع الاول من شهر سبتمبر المقبل خاصة وأن المشروع خطى خطوة كبيرة في الانجاز والتأثيث والتجهيز، حيث من المنتظر أن يباشر هذا المركز بعلاج السرطان بتقنية جديدة لا توجد بالمركز الأخرى بأنحاء الوطن، حيث سيتم توظيف 200 عامل بغية الدخول في العلاج الاشعاعي والكميائي، كما يحتوي المركز على 10 تخصصات موزعة على 33 جناح تستقطب 120 سرير، ودعا القائمون على قطاع الصحة الوزير إلى تدعيمهم ماديا بغية فك أزمة الديون لدى المؤسسات بعد إعادة الجدولة وهو ما استجاب له الوزير، وخلال افتتاحه مستشفى الطابية بجنوب غرب بلعباس دو سعة 60 سرير شدد الوزير على ضرورة التكفل الجيد بالمريض، مؤكدا أن اقامة مشاريع بهذا القدر من الجودة وبغلاف مالي تجاوز ال151 مليار دج وتجهيزات ب650 مليون دج يستوجب التكفل إلا كبر بالمرضى، خاصة في ظل توفر الأدوية والأطباء الاختصاصين، وبتلمسان وقف الوزير على مشروع مركز السرطان الذي استهلك أكثر من 415 مليار وسجل تأخرا كبيرا بحكم انه سجل في سنة 2005 لكنه لحد الآن يحتاج إلى أغلفة مالية تتجاوز ال250 مليون دج لإتمامه على ان يفتح جزءا منه خلال شهر سبتمبر والجزء الثاني خلال نهاية 2017 فيما يبقى الجزء الثالث الى غاية جوان 2018.

م بن ترار