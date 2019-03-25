احباط محاولة ترويج كيلوغرام من الكيف المعالج بالقل

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة في عملية نوعية من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة مكونة من 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 22 و 34 سنة وحجز كمية من الكيف المعالج قدرت بحوالي كيلوغرام بالقل حوالي 77 كلم غربي عاصمة ولاية سكيكدة، أفراد الشبكة الذين تم توقيفهم استغلوا فترة الإفطار من أجل ترويج كمية السموم التي بحوزتهم، غير أن يقظة عناصر فرقة البحث والتدخل وحسن استغلالها للمعلومات التي وردتها مكنت من وضع حد لنشاط هذه الشبكة، و ينتظر أن تم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية بمحكمة القل.

غالية - ن