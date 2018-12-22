ارتياح كبير وسط المترشحين في اليوم الأول

أسئلة الرياضيات والعربية في متناول العلميين والأدبيينت

استحسن التلاميذ المترشحون لشهادة البكالوريا أمس، المواضيع الخاصة بمادتي اللغة العربية والرياضيات لكل الشُعَب خاصة وأنها كانت في المتناول وتبعث للارتياح لهذه الشهادة في أّول يوم من انطلاق امتحاناتها، بالرغم من المخاوف التي رسمها المترشحون صبيحة أمس.

تلاشت وتبددت كل المخاوف التي رسمها تلاميذ شهادة البكالوريا أمس، بمجرد دخولهم قاعات الامتحان والاطلاع على مواضيع مادتي اللغة العربية والرياضيات، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه التلاميذ أسئلة صعبة تفاجؤوا بأسئلة في متناول معظمهم خاصة وأنه -ولأول مرة- تم التغيير في المواضيع المقترحة للشعب في اليوم الأول، حيث اجتاز الأدبيون مادة الرياضيات، أمس، بدل اللغة العربية والعكس بالنسبة للعلميين، حيث تجاوب المترشحون مع الأسئلة المبرمجة والتي لم تخرج عن المقرر الدراسي الذي تناوله طلية السنة الدراسية معتبرين موضع في المستوى ولا يبعث بالقلق أبدا وهو ما سيفتح لهم المجال للعمل اكثر في المواد المقبلة خاصة وأن يوم غد سيكون العلميون على موعد مع المادة التي تحدد مصيره ويعول عليها الكثيرون وهو نفس الشيء بالنسبة للمترشحين الأدبيين الذي سيجتازون اللغة العربية والتي تعتبر تأشيرة المرور الخاصة بهم والنقطة الفاصلة في اجتياز هذه المرحلة أو الشهادة بالنظر إلى معاملها.

غياب 200 مترشح في اليوم الأول من الامتحان بأدرار

سجلت مراكز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا بأدرار في اليوم الأول من الامتحان غياب 200 مترشح من بينهم 160 مترشح حر و40 مرشح نظامي، وحسب المعطيات الأولوية المتوفرة فإن من الأسباب التي حالت دون تمكين جميع المترشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا بالولاية المذكورة من المشاركة في اليوم الأول هو موجة الحر الشديدة التي تجتاح المنطقة دون الحديث عن تسجيل أعطاب أصابت المكيفات الهوائية، ومعلوم أن مصالح التربية بالولاية أحصت 7800 مترشح لامتحانات الباك موزعين عبر 10 مراكز ويؤطرهم 1200 أستاذ وفق ما أوردته مصادرنا، من جهتها فقد شهدت ولاية أدرار الحدودية كانت قد سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية حركات احتجاجية تنديدا واستنكارا ببرمجة الامتحانات الرسمية دون مراعاة الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها منطقة الجنوب الغربي التي عرفت فيها درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا تجاوز عتبة الـ 50 درجة مئوية تحت الظل .

.. وتسجيل17 حالة إغماء بالمناطق الحدودية في الجنوب

سجلت المصالح الصحية بالمناطق الحدودية بجنوب البلاد الكبير، على غرار تيمياوين، عين قزام، تينزاوتين وبرج باجي مختار بولايتيّ أدرار وتمنراست 17 حالة إغماء في صفوف المترشحين لشهادة البكالوريا بسبب تعرضهم لضربات الشمس الحارقة، وهو ما أستدعى تدخل فوري لمصالح الحماية المدنية التي قامت بنقل ضحايا تردي الأحوال الجوية السيئة للمصالح الطبية لتلقي الإسعافات اللازمة قبل التحاقهم ببقية رفقائهم، حيث حملت جمعيات أولياء التلاميذ بتلك المناطق وزارة التربية الوطنية مسؤولية تبعات الانعكاسات السلبية التي قد تؤثر سلبا على السير الحسن للامتحانات النهائية، خاصة إذا علمنا أن برمجة الامتحانات تم خلال هذا العام تزامنا مع حلول فصل الصيف الحار وشهر رمضان، رغم تأكيد الوصايا عن تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا الامتحان الرسمي والذي تعلق عليه أمالا لتحسين ترتيب الولايات في السلم الوطني لنتائج الامتحانات النهائية.

600 عون أمن لتأطير الامتحانات وارتياح وسط الممتحنين بالبرج

وجد الكثير من المترشحين لاجتياز عقبة شهادة التعليم الثانوي بولاية برج بوعريريج أنفسهم بين مطرقة الوصول في الوقت المحدد إلى مراكز الاقتراع المتواجدة على إقليم الولاية والمقدرة بـ52 مركزا بسبب غياب النقل والمواصلات، فقد شهدت مدينة برج بوعريريج خلال الساعات الأولى لصباح أمس الأحد، حالة طوارئ قصوى في ظل انعدام سيارات الأجرة التي من شأنها أن تلبي طلبات الممتحنين وتقل المترشحين إلى مراكز الامتحان، يحدث هذا في الوقت الذي لجأ فيه أصحاب سيارات الأجرة إلى حيلة عدم نقل أزيد من شخصين، فالظفر بسيارة أجرة أو حتى كلونديستان لم يكن أمس، في متناول الجميع بالنظر إلى الأعداد الهائلة المتجهة منذ الساعة السابعة والنصف إلى مراكز إجراء الامتحان، وهو ما تسبب في تأخر العشرات من عن مركز الامتحانات التي عرفت تعزيزات أمنية مشددة، إذ أكدت السلطات الأمنية ممثلة في الأمن الولائي لبرج بوعريريج على أنه تم تسخير أزيد من 600 عون أمن من أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق التربوي على مستوى كافة المراكز باستثناء 04 مؤسسات خارج تابعة للاختصاص الإقليمي، وفي سياق متصل، فقد أكد البعض من المترشحين لاجتياز الباك ضمن التخصصات العلمية والأدبية أن أسئلة امتحان اللغة العربية كانت في المتناول وابتعدت عن التعقيد.

غياب 2024 مترشح عن مراكز الامتحان بتيزي وزو

أحصت مديرية التربية بولاية تيزي وزو، غياب 2024 مترشح عن قاعات امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017. وحسبما أكده المكلف بالإعلام لدى المديرية محمد تاشعبونت، فإن 1916 مترشح يمثلون فئة الاحرار و108 اخرين من النظاميين. حيث منهم من لم يلتحقوا اصلا بمراكز الاجراء ومنهم من وصل متأخرا بأكثر من 10 دقائق عن موعد بداية الامتحان المحدد عند التاسعة صياحا. وعما ميز اليوم الاول من امتحان البكالوريا للتعليم الثانوي من اجواء واجراءات تنظيمية، قال المتحدث بأن جميع الظروف كانت متوفرة من أجل ضمان السير الحسن ومنذ البداية لامتحان الباك عبر جميع مراكز الاجراء المسخرة لهذا الغرض والمقدرة بـ 70 مركزا، إذ كانت الاجواء عادية ولم يتم تسجيل إلى حد الساعة اية تجاوزات أو مشاكل ذات صلة بحالات الغش او تسريب مواضيع الامتحان بالولاية. ومن جهتهم ابدى جميع الممتحنون في مختلف الشعب العلمية منها والادبية خلال الجولة الاستطلاعية التي قادتها المحور اليومي إلى ثانوية لالة فاطمة نسومر، بالمدينة العليا، عن ارتياحهم الكبير عن نوعية الاسئلة لاسيما في مادة اللغة العربية التي كانت في متناول الجميع.

إجراءات أمنية غير مسبوقة في قسنطينة

مرّ اليوم الأول من امتحان شهادة البكالوريا بقسنطينة في ظروف أمنية غير مسبوقة بالنظر للاحتياطات المتخذة لمنع أي تسرب للأسئلة، وذلك عبر تأمين مركز توزيع المواضيع تأمينا خاصا وكذا مراكز الإجراء، بينما سجل تصوير ونشر بعض الامتحانات بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتعلق بمحاولات غش تمكن خلالها التلاميذ من نشر أسئلة الامتحان بعد فترة من بدايته بمجموعات مختلفة، غير أن الملاحظ قلة التجاوب عموما من طرف الفايسبوكيين الذين امتنعوا عن المشاركة في الغش شهر رمضان، على الرغم من إبداء البعض الأخر رغبة في المساعدة، حيث يقع اللوم قبل أي أحد آخر على المراقبين الذين لم ينجحوا في تنفيذ تعليمة منع إدخال الهواتف النقالة لقاعات الامتحان وكذا الفشل في مراقبة الممتحنين الذين تمكنوا من تصوير الأسئلة ونشرها بسرعة، علما أن عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا بعاصمة الشرق يبلغ 23503 مترشحين منهم 13665 متمدرسا، من بينهم 172 مترشح في المؤسسات الخاصة و9838 مترشح حر من بينهم 129 مترشحا بمؤسسة إعادة التأهيل، والموزعين على 658 مركز إجراء بتأطير من 5410 مؤطر.

حراسة مشددة لمنع مترشحي الباك من استعمال الزوم بمستغانم

أقدم العديد من مترشحي البكالوريا بولاية مستغانم، من استبدال الهاتف النقال بقصاصات صغيرة تحوي مختلف المواد أو ما هو معروف بـ الزوم ، كوسيلة للحصول على الإجابات الصحيحة بـ الباك وحاول التلاميذ بمختلف الطرق استعمال أساليب الغش للحصول على الإجابات رغم الحراسة المشددة، وحسب ما لوحظ من أمام المدارس فان اغلب التلاميذ كانوا يحملون أوراق الزوم التي أقدموا على نسخها قبل الامتحان والتي تم وضعها بطرق محكمة داخل الثياب عن طريق إضافة جيوب داخلية سواء بالنسبة للبنات أو الذكور بعد أن تم منع التلاميذ من ادخال الهاتف النقال. وحسب أحد الممتحنين فانه قام باستعمال الزوم لكنه لم يستطع إخراجه نظرا للحراسة المشددة وأضاف أن المهمة سهلة بالنسبة للفتيات المحجبات على عكس الذكور، وحسب تصريحات الممتحنين فان مادة اللغة العربية كانت في متناولهم ولم تخرج عن البرنامج، أين تفاءلوا خيرا بالبكالوريا في يومها الأول، وحسب خلية الإعلام بمديرية التربية صرحت أن الأجواء كانت حسنة ولم يتم تسجيل أي تجاوزات.

تسجيل عشرة إغماءات وغيابات بوهران

سجلت مصالح الحماية المدنية أمس، خلال اليوم الأول من اجتياز تلاميذ شهادة البكالوريا بوهران، أزيد من عشرة تدخلات جراء تعرض الممتحنين لحالات إغماء غالبيتهم من الإناث من المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والربو، وذلك بعد عجزهم عن الإجابة على أسئلة امتحان الرياضيات للشعب العلمية، اللغة العربية، العلوم الإنسانية، اللغات الأجنبية والفلسفة للأدبيين، الذي امتحنوا في مادة اللغة العربية التي لها معامل كبير بخمسة وهو المحدد لفرصة النجاح بالبكالوريا من عدمها.

ارتياح وسط المترشحين بعنابة لمواضيع اليوم الأول

عرف اليوم الأول من امتحانات شهادة البكالوريا تباين في الانطباعات من طرف تلاميذ الشعب العلمية بخصوص مواضيع مادة اللغة العربية حيث عبر البعض عن عدم رضاهم بالأسئلة التي كانت غامضة -حسبهم-، حيث وجد ممن تحدثنا معهم صعوبة في فهمها والإجابة عنها في حين البعض الآخر يرى أنها مقبولة، أما تلاميذ الشعب الأدبية فقد كانوا راضين على مواضيع أسئلة مادة الرياضات التي كانت في متناول الجميع ووفق البرنامج الدراسي الذي درسوه، حيث لم يجدوا أي صعوبة في فهم محتواها الذي كان واضحا، وبخصوص مواضيع مادة العلوم الإسلامية التي اجتازها تلاميذ جميع الشعب فكانت هي الأخرى في المتناول بشهادة الجميع.