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بعد تأخّر انعقاد مجلس الوزراء وتنصيب الهياكل في البرلمان

الحكومة تطلب جلسة استثنائية لمناقشة مخطط عملها

  11 جوان 2017 - 19:04   قرئ 493 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة تطلب جلسة استثنائية لمناقشة مخطط عملها

 طلبت الحكومة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة استدعاء النواب في جلسة استثنائية بعد تاريخ 2 جويلية، لمناقشة مخطط عمل الحكومة، الذي يحتمل جدّا تأجيله بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء، حتى يصادق على النصّ وفقا لما ينص عليه الدستور في مادّته 93.

  

استحال على البرلمان الشروع في مناقشة مخطط عمل الحكومة، يوم الأحد المقبل، بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء، الذي يتعيّن عليه المصادقة على المخطّط قبل إحالته على البرلمان، وفقا لما تنصّ عليه المادة 93 من الدستور، على أن يسلّمه مكتب المجلس الشعبي الوطني سبعة أيام للنواب قبل إحالته على الجلسة العلنية. أفادت مصادر موثوقة من مبنى  زيغوت يوسف ، أنّ الحكومة طلبت قبل أيام من رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، إمكانية استدعاء النواب في جلسة استثنائية بعد عطلتهم المقررة بداية من 2 جويلية، بعد عدم جاهزية كلا الطرفين لمناقشة المخطط، ويتعلّق الأمر بعدم انعقاد مجلس الوزراء الذي يصادق على المخطط وعدم استكمال تنصيب هياكل المجلس، لا سيما المكتب، ووفقا لمصادرنا فإنّ مكتب المجلس لا يشكّل عائقا كبيرا، لأنّ عملية تنصيبه لا تكلّف ربع ساعة من الزمن، لكنّ الانتظار ما زال يخصّ مجلس الوزراء، وإن كانت مصادر متطابقة قد تحدّثت عن إمكانية انعقاده بعد غد، إلّا أنّه حتى في هذه الحالة، فلا يمكن أن يناقش المخطط وفقا للتاريخ المعلن عنه سابقا وهو يوم الأحد 18 جوان، لأنّ القانون العضوي المحدد للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة يلزم هذه الأخيرة، بمنح مهلة للنواب مدتها سبعة أيام لدراسته قبل الجلسة العلنية، وإن شرع النواب في مناقشة النصّ الأسبوع المقبل ستصطدم العملية بأيام عيد الفطر، التي ستعطلها لمدة خمسة أيام أو أكثر ومن ثمّ فإنّ إحالته على مجلس الأمة ستتزامن وتاريخ اختتام الدورة ليدخل النوّاب في عطلتهم السنوية، وهو ما جعل الحكومة تطلب جلسة استثنائية لاستكمال المناقشة. وكان مجلس الحكومة، قد عقد اجتماعه يوم الأربعاء المنقضي، برئاسة الوزير الأوّل عبد المجيد تبون، وصادق على مخطط عمل الحكومة الجديدة، وأحاله على مكتب رئيس الجمهورية، الذي سيستدعي بدوره الوزراء لمجلس وزراي قصد المصادقة على هذا النصّ.

   حكيمة ذهبي

 

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