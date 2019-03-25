أويحيى يتّهم بن يونس بالخيانة ويؤكد

بوتفليقة لم يقلّص صلاحياتي وطموحي للرئاسة يتحقق في أوانه

نفى الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، تقليص صلاحياته في الرئاسة بعد التعديل الحكومي الأخير، واتّهم بن يونس بـ خيانة الثقة ، باقتراحه وزيرا مسبوق قضائيا، لكنّه برّأ رئيس الجمهورية من المسؤولية، وقال إنّ بوتفليقة يعيّن ولا يقوم بالتحقيقات، ودافع عن طموحه في الرئاسة، مستشهدا بمقولة شهيرة للرئيس بوتفليقة خلال عهدته الأولى: بالرزانة تتباع الصوف .

لأوّل مرّة في مساره السياسي، رفض أحمد أويحيى، الإجابة عن أسئلة الصحفيين بصفته رئيسا لديوان الرئيس، بعدما كان يتفنّن في الردّ على تساؤلات حول الرئاسة التي تشغل الرأي العام، في كلّ مرة ينظّم ندوة صحفية بصفته أمينا عاما للأرندي، لكنّ أويحيى، نفى أن يكون الرئيس قد قلّص صلاحياته، داعيا الذين قدّموا قراءات على ضوء تشكيلة الحكومة الجديدة، إلى التفريق بين مجلس الوزراء الذي هو عضو فيه إلى جانب الطيب بلعيز ويوسف يوسفي، وبين الحكومة التي ليس عضوا فيها، مؤكّدا أنّ تعيينه يأتي بمرسوم بعيدا عن الحكومة وهو من يحدّد صلاحياته. في سؤال منفصل، قال أويحيى إن رئيس الجمهورية لم يعرض عليه منصب الوزير الأوّل، مشيرا إلى أنه أدّى واجبه عشر سنوات في الحكومة واليوم يساعد الرئيس من منصبه الذي منحه إياه. ودافع أحمد أويحيى، عن طموحه في رئاسة الجمهورية، فقال إنّ من قالوا إن حملته للتشريعيات تشبه حملة رئاسيات مجرّد تحاليل، لكنه لم ينف ذلك واستشهد بمقولة شهيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية الأولى: بالرزانة تنباع الصوف .

بوتفليقة سيعيّن وزيرا للسياحة بالنيابة بعد يومين

اعتبر أمين عام الأرندي، في ردّه على عدة أسئلة للصحفيين بخصوص إقالة وزير السياحة يومين بعد تعيينه، أنّ ما حصل يتعلّق بخيانة ثقة لو تركناه ثلاثة أشهر كنتم ستقولون فضيحة ولما أقلناه في يومين قلتم فضيحة ، وقال إن ما حدث ليس خصوصية جزائرية، مستشهدا بما حدث في فرنسا عندما عُيّن وزير وقدّم استقالته بعد يومين، بعدما ثبت عدم تصفيته لحساباته مع الضرائب. واستطرد مدافعا عن خيارات الرئيس، بأنه ليس من يتحمّل المسؤولية لأنه رئيس الدولة وليس من يقوم بالتحقيقات الأمنية عند انتقاء الأسماء، كاشفا أنه يمكن للرئيس تعيين وزير للسياحة بالنيابة بعد يوم أو اثنين.

وكان أويحيى يتحدّث عن تقليص تمثيل الأرندي في الحكومة وإبعاد عدد من الوزراء وإن كان السبب ورود أسماءهم في قضايا فساد وتبديد المال العام، على مسامع وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، فقال إنّ حزبه لا يتقاسم كعكة حتى يعتبر تقليص عدد وزرائه انتكاسة، ووصف حكومة تبون بـ التكنوقراطية ، لكنه توقّع أن يوسّع الأفلان تمثيله فيها وفقا لحديث حول تأميمه لأربع ولاة، وأكّد أن الجزائر تمتلك أقوى منظومة لمكافحة الفساد، مكذّبا تأويلات تنحية عدد من الوزراء من الحكومة.

بخصوص وقفة السبت ما قبل الماضي، التي نظّمها مثقفون وإعلاميون وحضرها مستشار الرئيس وشقيقه سعيد بوتفليقة، حيث قال أويحيى، إنّ مصالح الأمن لم تمنعها لأن الأمر يتعلق بتجمّع للتعبير عن رأي خاص بالإعلام. ودافع أحمد أويحيى، عن الرئيس المدير العام لمجمّع نفطال حسن ريزو، وهاجم روّاد بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الذين باتوا ينتهكون الحياة الخاصة للناس ويعبثون بها، كما دافع عن عائلته التي طالتها اتهامات بامتلاك عقارات وشركات ويتعلق الأمر بابنيه وزوجته، مشيرا إلى أنّه طيلة مساره السياسي يواجه تهمة امتلاك حافلات وطائرات، لكنه يتقبّل ذلك لأنه شخصية عمومية، ونفى أمين عام الأرندي وجود شغور في المناصب، مؤكّدا أن تعيين سفير الجزائر بفرنسا سيكون وفقا للتقليد المعمول به خلال الصيف.

أويحيى يدعو إلى خوصصة المؤسسات العمومية

في الشقّ الاقتصادي، دعا الأمين العام للأرندي، إلى خوصصة المؤسسات العمومية، واعترف بأنّ تصريحه هذا مفاجئ لكن الخوصصة تهدف إلى إنقاذها من التدهور الذي تتخبط فيه بسبب مشاكل التسيير وافتقادها لمخطط نشاط، ورافع لصالح إصلاحات اقتصادية، بعدما أكّد أن النقاش الاقتصادي في الجزائر لم يفتح منذ الاستقلال، مشيرا إلى أنّ النقاش الذي فتح مرتين أولاها سنة 1996 والثانية في 2011، ولم تكن الأحزاب ولا الجمعيات طرفا فيه، واعتبر أن الإصلاح ينبغي أن يشمل المنظومة الجبائية، لأنه لا فائدة من رفع الضرائب ما دامت لا تدفع بالشكل المناسب، كما دعا إلى مراجعة سياسة الدّعم، ولا مركزية القرارات الاقتصادية فيما يخص المستثمرين.