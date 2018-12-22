فيما شرعت الهيئة الوطنية لمحاربة الجرائم المرتبطة بالوسائل التكنولوجية

تجنيد 3 وزارات سيادية والمخابرات لمواجهة تسريبات البكالوريا

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن شروع الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم المرتبطة بالوسائل التكنولوجية في عملها، وعن تجنيد 3 وزارات سيادية وقضاة وضباط من الشرطة والدرك وحتى المخابرات لمواجهة تسريبات البكالوريا.

أفاد وزير العدل الطيب لوح أمس، خلال إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا للنزلاء المحبوسين بسجن الحراش، أنه تم استحداث الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم المرتبطة بالوسائل التكنولوجية التي يترأسها قاض، من أجل متابعة ومراقبة كل تسريبات مواضيع البكالوريا التي قد تحدث بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أضاف ذات المتحدث أن وزارته تعمل في الوقت الراهن في إطار الهيئة الجديدة التي باشرت عملها منذ أسبوع، مع مصالح وزارتي الداخلية والتربية الوطنية، تحضيرا لامتحانات البكالوريا وما يمكن أن تشهده من تسريبات.

شدد لوح على أن الهيئة الجديدة وأوضح لوح خلال إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا للنزلاء المحبوسين بسجن الحراش، تم استحداث الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم المرتبطة بالوسائل التكنولوجية التي يترأسها قاض، من أجل متابعة ومراقبة كل تسريبات مواضيع البكالوريا التي قد تحدث بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المتورطين.

يشار في الأخير، إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي تم استحداثها منذ اكتوبر 2015، تعد بموجب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس بوتفليقة، سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل وتعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة يترأسها وزير العدل وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنيين بالموضوع ومسؤولي مصالح الأمن وقاضيين اثنين من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، وتضم الهيئة قضاة وضباط وأعوان من الشرطة القضائية تابعين لمصالح الاستعلام العسكرية والدرك الوطني والأمن الوطني.