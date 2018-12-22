أقر بأن التشريعيات الأخيرة أخلطت الأوراق

موسى تواتي يتوعّد مناضليه الذين لا يمتثلون لقانون الحزب

توعّد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، المناضلين الذين يلجؤون إلى اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى القاعدة بإجراءات صارمة، في إشارة منه إلى قيام رئيس المكتب الولائي لولاية تيبازة بإدخال أشخاص انتهازيين كانوا تابعين لأحزاب السلطة في الأفانا ، مقرّا في ذات السياق أن التشريعيات الأخيرة أخلطت أوراق الحزب وشتتت بعض مناضليها خاصة بعد النتائج المخيبة.

يبدو أن تبعات الانتخابات التشريعية ما زالت تلقي بضلالها على حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، بلجوء بعض مناضليه في بعض المكاتب إلى اتخاذ قرارات انفرادية تخص الحزب دون استشارة أحد، مما اعتبره الكثير خرقا لقواعد الحزب. من جهته، أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن التشريعيات الأخيرة أخلطت أوراق الحزب، وشتتت بعض منضاليه في العديد من ولايات الوطن، مرجعا السبب إلى النتائج المخيبة غير المرجوة خلالها، سواء كانت حقيقة أم تزويرا، مؤكدا أن الأفانا ستبقى لمناضليها الحقيقيين الذين دافعو لسنوات طويلة أمام الهزات التي تعرض لها، برغم النتائج وبعض التذبذبات التي مست الحزب مؤخرا، وأحدثت شرخا كبيرا في صفوفه، مشيرا إلى أن هذا السبب لا يمكن أن يكون ذريعة لبعض المناضلين فيه بأخذ قرارات انفرادية دون استشارة، في إشارة منه إلى التصريح الناري لرئيس المكتب الولائي لولاية تيبازة، بقوله إنه يمتلك الحزب ، إضافة إلى إدخاله أشخاصا جد انتهازيين كانوا تابعين لأحزاب السلطة، واستغنوا عن التشاور مع مناضلي ومناضلات الحزب في عديد القرارات المتخذة.