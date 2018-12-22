نفت وجود تسريبات وأمرت بفتح تحقيق في تداول المواضيع

بن غبريت تقطع الطريق أمام الغشاشين وتؤكد نجاعة الإمكانيات المسخرة

موقع موازي لـ أونك وإشاعة تسريب المواضيع تطبع اليوم الأول من الباك

نفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس، تسجيل حالات تسريب لمواضيع بكالوريا 2017 ملخصة إيّاها في تداول للمواضيع داخل قاعات الامتحان، مطالبة بفتح تحقيق لمعرفة الأطراف التي تقف وراء ذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، مؤكدة على السير الحسن للمواد العلمية بالرغم من الاشاعات التي تؤكد تسريبها وانشاء موقع مواز لـ أونك للتشويش على التلاميذ.

حاولت العديد من الأطراف-كعادتها- ضرب مصداقية شهادة البكالوريا وتكرار سيناريو السنة الماضية من خلال الترويج للمواضيع والتأكيد على أنها سرّبت دقائق بعد انطلاقها من داخل قاعات الامتحانات عبر مواقع اتخذ منها أصحابها فرصة للتشويش على التلاميذ، وهو الأمر الذي جعل وزيرة التربة تخرج عن صمتها في أول يوم، وتؤكد أن ما يحدث مجرد تداول للمواضيع داخل قاعات الامتحان لا أكثر وليس تسريبا للمواضيع كما يروّج له البعض، وأضافت الوزيرة أن كل من كان له دخل في ذلك وساهم فيها سيتم معاقبته واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه بعد فتح تحقيق معمق في الأمر، مشيرة إلى أن العملية تسير على أحسن ما يرام ولن تؤثر عليها مثل هذه التصرفات التي تهدف إلى زعزعة استقرار التلميذ والتشويش عليه بالدرجة الأول وهو ما لا يخدم المدرسة الجزائرية، وأضافت المسؤولة الأولى على رأس قطاع التربية أن جملة الإجراءات التي سخرتها الوزارة الوصية اثبتت فعاليتها وقطعت الطريق أمام الغشاشين. غير بعيد عن ذلك -وكعادتها-حاولت بعض الأطراف الاصطياد في المياه العكرة ولكن هذه المرة من خلال انشاء موقع موازي للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات أونك لتقدم وتروّج لمواضيع على أساس أنها رسمية وتخص الدورة غير أنها في حقيقة الوضع لا أساس لها من الصحة بل هدفها الوحيد إعادة سيناريو بكالوريا 2016 إلى الواجهة.