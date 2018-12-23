رعيتين من دولة الكاميرون يشهران إسلامهما بتمنراست

وسط جمع غفير من المصلين أشهر ليلة الأحد إلى الأثنين من الأسبوع الجاري رعيتين إفريقيتين من دولة الكاميرون إسلامها ونطق بالشهادتين على يد إمام مسجد مالك بن أنس بحي الحفرة ببلدية تمنراست وسط تهاليل وتكبيرات المصلين، وفي سياق متصل فقد أكد الرعيتين في تصريح لهما مع جريدة "المحور اليومي" أن فكرة الإسلام كانت تراودهما منذ فترة لكن عائلتهما في الكاميرون كانت ترفض ذلك بحجة أن ديانتهم مسيحية، من جهته فقد عرف هذا الحادث الديني حضور الأمين العام لمصالح ولاية تمنراست عبد القادر برادعي.

شيخ مدقن