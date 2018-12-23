غيابات كثيرة في صفوف المترشحين الأحرار بجيجل

حبس "الجواجلة" أنفاسهم أمس بمناسبة أول يوم من امتحان شهادة البكالوريا، حيث عاشت آلاف العائلات على أعصابها منذ الساعات الأولى للصباح منتظرة ردة فعل أبنائها، ورغم الإجراءات المتخذة من قبل كل الجهات لإنجاح هذا الحدث السنوي إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل نقائص أثرت على نفسية بعض المترشحين بداية بمشكل النقل الذي ألقى بظلاله على العشرات من الطلبة سيما المنحدرين منهم من المناطق النائية، وفي سياق ذي صلة بالمتاعب التي إنجرت عن غياب النقل ببعض المناطق اضطرت عدد من الطالبات المنحدرات من المناطق النائية بجيجل سيما اللائي تقدمن للامتحان ضمن فئة الأحرار إلى الاستنجاد بصديقاتهن بالإقامات الجامعية سواء على مستوى عاصمة الولاية جيجل أو بالقطب الجامعي الثاني بتاسوست، كما علمت المحور اليومي بتسجيل غيابات معتبرة في صفوف المترشحين الأحرار منذ اليوم الأول من الإمتحان والذين قدر عددهم هذا الموسم بـ5050 مترشحا من أصل إجمالي المترشحين الذين بلغ عددهم أكثر من 16 ألف طالب.

عماد - م