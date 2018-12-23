حجز كمية من الكيف وتوقيف 5 أشخاص عن الحيازة والاستهلاك بقسنطينة

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة المتمثلة في الأمن الحضري الثالث، الأمن الحضري السابع والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية من معالجة 03 قضايا تعلق بحيازة المخدرات بصورة غير مشروعة قصد الاستهلاك الشخصي مع توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و27 سنة، حيث وإثر مداهمات على مستوى أحياء بوالصوف وحي الأمير عبد القادر، والحاجز الأمني الثابت بجسر بوبربارة، تم حجز ما يقارب 2.9 غ من الكيف المعالج وتوقيف الأشخاص المذكورين وتقديمهم أمام النيابة المحلية عن قضية حيازة واستهلاك المخدرات.

ابتسام - ب