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تو قيف جمعية اشرار تمتهن السرقة بالمسيلة

  12 جوان 2017 - 15:25   قرئ 352 مرة   1 تعليق   الوطني
تو قيف جمعية اشرار تمتهن السرقة بالمسيلة

تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول بأمن ولاية المسيلة، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين 15 و16 سنة، عن تهمة تكوين جمعية أشرار تمتهن السرقة والسرقة الموصوفة بظرفي الليل واستعمال الكسر.  حيثيات القضية تعود إلى تاريخ2017.06.06، حين تقدم أمام مصالح الشرطة المدعو ( ش,ش) 35 سنة من أجل تقييد شكوى رسمية ضد مجهول، إثر تعرض محله التجاري ( مقهى أنترنت ) إلى السرقة بالكسر ، إستهدفت مبلغ مالي قوامه ( 4600دج)، من مختلف القطع النقدية، تسجيلات كاميرات المراقبة بذات المحل التجاري إلتقطت عدستها المشتبه فيه وهو يقوم بتنفيذ عملية السرقة، من خلال التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة للتوصل إلى تحديد هوية الفاعل تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو ( ف,ن) 15 سنة بتوقيف وسماع هذا الأخير إعترف بإرتكاب الجرم، ليفصح عن شريكه في السرقة ويتعلق الأمر بالمدعو (ج، د) 16 سنة، تم إنجاز ملف قضائي ضدهما ليتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة.ب مغيش

تعليقات (1 منشور)

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