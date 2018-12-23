وفاة المراسل الصحفي محمد هوادف

توفي صباح اليوم الاثنين المراسل الصحفي محمد هوادف عن عمر ناهز 67 سنة إثر سكتة قلبية بمستشفى مدينة عين التوتة بولاية باتنة، حسب ما علم من أفراد عائلته.

و كان الراحل كذلك إطارا بقطاع الغابات كما يعد من بين أقدم المراسلين الصحفيين بولاية باتنة حيث تعامل مع العديد من الصحف الصادرة باللغة الفرنسية بداية بالأسبوعية الرياضية "الهدف سابقا" قبل أن يتولى رئاسة مكتب يومية "لوسوار دالجيري" بعاصمة الأوراس لعدة سنوات ثم يومية "ليبرتي".

وكان الفقيد أيضا معروفا في الأوساط الرياضية من خلال تغطيته لمختلف المنافسات الرياضية إلى جانب رئاسته الفدرالية الوطنية للرياضات الميكانيكية وبعض الجمعيات الأخرى من بينها جمعية المراسلين الصحفيين بباتنة كما كان عضوا نشطا في الهلال الأحمر الجزائري.

وينتظر أن يوارى الفقيد وهو أب لستة أبناء الثرى يوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمقبرة بوزوران بمدينة باتنة.