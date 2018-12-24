حجز 240 كلغ من القنب الهندي بتلمسان

تمكنت مصالح الجمارك بتلمسان من حجز 240 كلغ من القنب الهندي وتوقيف خمس أشخاص حسبما علم اليوم الثلاثاء من المديرية الجهوية للجمارك لتلمسان.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات حيث حجزت عناصر مفتشية أقسام الجمارك لتلمسان بالتعاون مع فرقة ولاية سيدي بلعباس هذه الكمية من المخدرات موزعة على 10 حقائب ومحملة على متن سيارة سياحية وذلك على مستوى الطريق الوطني الرابط بين أولاد ميمون وسبدو بعد نصب عدة كمائن وتطويق المنطقة.

وتم في هذا الإطار توقيف خمس أشخاص و حجز أربع سيارات كانت تستعمل من أجل تسهيل عملية التهريب كما أضاف ذات المصدر.

وقد قدرت قيمة البضاعة ووسائل النقل المحجوزة ب 17.900.000 دج فيما قدرت قيمة الغرامة الجمركية ب 179.000.000 دج.