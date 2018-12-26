فيما أربكت مادة العلوم المترشحين العلميّين

أسئلة الفلسفة تعزز حظوظ الأدبيين في نيل شهادة البكالوريا

الإقصاء وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على نفسية الممتحنين

رفعت مواضيع مادة الفلسفة معنويات المترشحين الأدبيين في اليوم الثالث من شهادة البكالوريا، بالنظر إلى الأسئلة التي ضمها الموضعين، والتي كانت في المتناول ورفعت من حظوظ النجاح في هذه الشهادة. من جهة أخرى أربكت مواضيع العلوم الطبيعية المترشحين العلميين لطولها.

تبدو فرص النجاح في شهادة البكالوريا لصالح التلاميذ الأدبيين هذه المرة، نظرا لسهولة الأسئلة التي ضمتها المواضيع الممتحن فيها إلى غاية اليوم، والتي كانت حسب تطلعات المترشحين، خاصة أن امتحان الأمس، تعلق بمادة الفلسفة التي تعتبر المادة المصيرية التي تمنحهم تأشيرة المرور إلى الجامعة، لتنعكس الأمور بالنسبة للمترشحين العلميين الذين فوجئوا بموضوعي العلوم الطبيعية اللذين كانا صعبين بالنسبة لهم وطويلين في نفس الوقت، حيث ضما أكثر من صفحة، ولم تكفي حتى الساعات المخصصة لحلهما أو اختيار الموضوع الأسهل من بينهما، وهو ما يجعلهم يتوقعون الأسوء في اليومين المتبقيين.

20 حالة إغماء بالمناطق الجنوبية في اليوم الثالث

سجلت المصالح الصحية بمناطق أقصى الجنوب الكبير على غرار تمنراست، إيليزي، أدرار، بشار وتيندوف في اليوم الثالث من امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017 ما يزيد عن 20 حالة إغماء في صفوف المترشحين، بسبب تعرضهم لضربات الشمس الحارقة التي تجاوزت عتبة الـ 49 درجة مئوية تحت الظل، كما يوجد من بين المغمى عليهم 08 حالات مصابة بالأمراض المزمنة كالضغط الدموي والسكري، مما استدعى نقلهم مباشرة إلى المصالح الصحية المختصة لتلقي الإسعافات اللازمة، ومما زاد الطين بلة - حسبما أفادت به جمعيات أولياء التلاميذ - هو التعطل الذي أصاب المكيفات الهوائية، وهو الأمر الذي يتنافى مع تعليمات وتوجيهات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الرامية إلى ضرورة توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح هذا الحدث التربوي، باعتبار أن برمجته تمت دون مراعاة الظروف المناخية القاسية للطلبة بالجنوب الكبير.

أكثر من 2100 مترشح يتغيبون بالبليدة

أفادت مصادر المحور اليومي ، أن ما يزيد عن الـ 2100 مترشح بين نظامي وحر تغيبوا عن إجراء امتحان البكالوريا لدورة جوان بالبليدة، وسبب غيابهم يعود إلى تأخرهم عن مواعيد الامتحان خاصة في الفترة المسائية، وأضافت المصادر نفسها، أن عدد الغياب جاء بسبب بعد مراكز الامتحان خاصة بالنسبة للمترشحين الأحرار، والتي تم تحديدها بمناطق في غرب وشرق البليدة، ولأن توقيت امتحان البكالوريا تزامن مع ميعاد امتحانات التكوين المهني، حيث بعض المترشحين معنيون بها، وأمام عدم ترك لهم أي فرصة للاختيار اضطروا إلى التنازل عن إجراء امتحان البكالوريا، كما أن بعضا من المترشحين تم إقصاؤهم لتسجيلهم ضمن قوائم المتأخرين.

تسجيل 383 حالة غياب في اليوم الثالث بمستغانم

كشفت مصادر موثوقة من مديرية التربية لولاية مستغانم، عن أنه تم تسجيل 383 حالة غياب في اليوم الثالث من امتحان البكالوريا عبر جل مراكز الامتحان المنتشرة عبر ربوع الولاية منهم 62 تلميذا في التعليم النظامي و321 مترشح من الأحرار، ورجحت مصادرنا أسباب الغياب إلى إحساسهم بانخفاض حظوظهم في الظفر بشهادة البكالوريا، بعد اجتيازهم امتحانات اليوم الثاني وعدد الغيابات اعتبره الجهات الوصية كبير ومرجح للارتفاع، خصوصا أن الامتحانات ما زالت جارية.

إقصاء مترشحين اثنين بسبب التأخر في تيارت

عرف اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا بولاية تيارت ارتفاعا محسوسا في عدد المترشحين المقصيين وصل إلى 3 حالتين اثنتين تضافان إلى حالة مسجلة أول أمس،ـ وحسب مصدر مطلع ـ فإن المترشحين المتمدرسين مُنعا من مواصلة الامتحان صباح أمس، أحدهما بمركز علي بن أبي طالب ببلدية مشرع الصفا والثاني أقصي من مركز ثانوية أفلح بعاصمة الولاية، وأرجع مصدرنا سبب إقصاء المترشحين إلى وصولهما المتأخر إلى المركزين بعد دقائق من الوقت المسموح لهم، ليصل عدد المقصيين منذ اليوم الأول من امتحان شهادة البكالوريا إلى 2451 مترشح منهم 2244 من فئة الأحرار و207 من المتمدرسين.

إقصاء 12 مترشحا بسبب التأخر في تيزي وزو

تسبب الالتحاق المتأخر بمراكز إجراء امتحان البكالوريا لدورة جوان 2017، في إقصاء 12 مترشحا منذ بداية الامتحان، ـ حسبما علمته المحور اليومي من مديرية التربية بتيزي وزو ـ أما بخصوص اليوم الثالث من امتحان البكالوريا، فقد واصل المترشحون رغم هاجس الحرارة التي تجاوزت درجتها الـ 40 درجة، اجتياز الاختبار دون أن تقلل هذه الظروف المتزامنة مع شهر الصيام من عزيمتهم، ولعل مترشحي شعبة آداب وفلسفة هم الأكثر حظا، بعدما أثلجت أسئلة مادة الفلسفة صدورهم وخرجوا من القاعات بمعنويات جد مرتفعة، نظرا إلى سهولتها فقد كانت في متناول الجميع، الأمر الذي أنعش حظوظ الممتحنين في نيل شهادة البكالوريا، خاصة أن الفلسفة مميزة بمعاملها الهام، أما بالنسبة لمترشحي شعبة العلوم التجريبي الذين اجتازوا امتحان مادة العلوم الطبيعية والامتحان، فقد اختلفت آراؤهم حول طبيعة وصعوبة الأسئلة من عدمها، حيث أكد الأغلبية منهم الذين التقينا بهم أمام ثانوية لالة فاطمة نسومر، أن الأسئلة التي وردت في الاختبار مقبولة، خصوصا أنها مستمدة من الدروس التي تلقوها خلال مشوارهم الدراسي، مؤكدين على أن الأسئلة كانت فقط بحاجة إلى التركيز والتمعن لفهمها.

إقصاء 5 مترشحين في سكيكدة

سجلت ولاية سكيكدة إلى غاية الساعات الأخيرة من مسابقة شهادة البكالوريا إقصاء 5 مترشحين على مستوى عدة مراكز إجراء منها الحروش وعزابة، بسبب التأخر عن الالتحاق بهذه المراكز دقائق بعد انطلاق الامتحانات، في الوقت الذي استقر فيه عدد المتغيبين عند الرقم المسجل في اليوم الأول، حيث وصل عددهم الإجمالي إلى 2020 مترشح غائب بنسبة 9.46 بالمائة، العدد الأكبر من المتغيبين كان في صفوف المترشحين الأحرار الذين وصل عددهم إلى 1956 مترشح غائب بنسبة 26.99 بالمائة، ويفسر هذا العدد الكبير من المتغيبين الأحرار بعد مراكز الإجراء المسجلين فيها عن مقر إقامتهم خاصة الإناث أمام تعذر الإقامة على مستوى الأحياء الجامعية هذه السنة التي لطالما كانت الملجأ الآمن للمترشحين القاطنين في المناطق النائية والمعزولة.

مديرية التربية بقسنطينة خارج مجال التغطية

تحولت مديرية التربية لولاية قسنطينة خلال امتحان شهادة البكالوريا وحتى ما قبلها خلال شهادة التعليم المتوسط لهيئة نائمة إعلاميا تماما عكس الأعوام الماضية، حيث وبمجرد امتناع مدير التربية عن تقديم أي إحصائيات حول ما سجل من عمليات غش أو غياب وسط الممتحنين، تحولت المعلومات حول سير الامتحانات بعاصمة الشرق إلى سر من الأسرار، لا سيما أن مديرية التربية كهيئة لا تقدم هذا النوع من المعلومات كغيرها إلى المؤسسات التي أصبح فيها المدراء هم مصدر المعلومة الأول والأخير، وهو التحول الذي برر به البعض إقصاء ممتحن من ذوي الاحتياجات الخاصة أول يوم وعدم تعيين مرافق له، مما جعل عائلته تثور وتطالب بحق ابنها الذي ضاع بسبب الإهمال والظلم ـ حسبها ـ ففيما سبق كانت ذات الجهة خارج مجال التغطية خلال امتحانات شهادة التعليم المتوسط أيضا.

العلوم الطبيعية تربك المترشحين في عنابة

أكد تلاميذ الشعب الأدبية الذين اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا صبيحة أمس، في عنابة أن أسئلة امتحانات الفلسفة صدمتهم ولم تكن متوقعة ضمن المواضيع المحتملة التي قاموا بمراجعاتها، وأجمع تلاميذ اللغات الأجنبية أن موضوع الفلسفة أربكهم نسبيا ووجدوا صعوبة في الاختيار بين المقالة الجدلية والفلسفية. من جهة أخرى، أكد تلاميذ شعبة العلوم التجريبية والرياضيات أن موضوع مادة العلوم الطبيعية طويل جدا، حيث يوجد 4 صفحات في الأسئلة ووجدوا صعوبة في حل التمرين الأخير، أما فيما يتعلق بتلاميذ شعبة تقني رياضيات الذين اجتازوا مادة التكنولوجيا وتلاميذ شعبة تسيير المحاسب والمالية الذين اجتازوا مادة تسيير الاقتصاد، فأكدوا أن الأسئلة كانت في المتناول على العموم.

عصابة تعتدي على مترشحة وتحرمها من اجتياز الباك بوهران

حُرمت تلميذة مترشحة لشهادة البكالوريا أمس، من اجتياز امتحانات اليوم الثالث بتخصص الآداب والفلسفة، بعدما تعرضت للضرب والاعتداء من قبل شابين من معتادي الإجرام اللذان اعترضا طريقها بمنطقة حي الصباح شرق وهران، وقاما بسرقة هاتفها المحمول من النوع الذكي وحقيبتها اليدوية التي كانت بها جميع وثائقها الثبوتية ومبلغ من المال، الأمر الذي أصابها بحالة من الفزع والإغماء حرمها من اجتياز الامتحان المصيري، في الوقت الذي جندت فيه مصالح مديرية الحماية المدنية عونين على مستوى كل مركز امتحان يقدر عددهم باثنين وسبعين مركزا موزعا عبر إقليم الولاية.