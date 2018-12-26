تمديد دورة البرلمان وارد لاصطدام المناقشة بعيد الفطر وعطلة النواب

مجلس الوزراء يجتمع اليوم للمصادقة على مخطط عمل الحكومة

يعقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، ويمثّل مخطط عمل الحكومة المحور الرئيسي في النقاش، حيث سيصادق عليه حتى يقدّ لنواب المجلس الشعبي الوطني، الذين يستدعون بعد سبعة أيام من ذلك لمناقشته في جلسة علنية، ليكون ذلك بتاريخ 21 جوان، لكنّ هذا التاريخ سيصطدم بعيد الفطر وبعده العطلة السنوية للنواب، ما يجعل تمديد الدورة للمصادقة على المخطّط احتمالا واردا، وهو الطلب الذي تلقاه رئيس المجلس سعيد بوحجة رسميا من الحكومة.

يلتقي الرئيس بوتفليقة اليوم، حكومة عبد المجيد تبّون، في أوّل اجتماع لمجلس الوزراء، منذ تعيينها بتاريخ 24 ماي الماضي، حتى يستعرض مخطط عملها ويصادق عليه، وفقا لما تنصّ عليه المادة 94 من الدستور، حتى تحيله الحكومة على البرلمان مباشرة بعدها، ليرجّح إحالته على النقاش في الجلسة العلنية بعد أسبوع من ذلك التاريخ، ويمكن أن يكون الأربعاء المقبل، أي بعد مرور سبعة أيام وفقا لنصّ المادة 48 من القانون العضوي المنظم لعمل البرلمان والحكومة والعلاقات الوظيفية بينهما.

كان الوزير الأوّل عبد المجيد تبون، قد تدارس مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، إمكانية تمديد دورة البرلمان، أو استدعاء النواب لجلسة استثنائية للمصادقة على المخطط، وذلك بسبب اصطدام جلسات المناقشة العلنية بعطلة عيد الفطر، يومي الأحد والإثنين، والتي قد تعطل جلسات المناقشة لمدة خمسة أيام أو أكثر، ومن ثمّ العطلة السنوية للنواب التي ستكون بداية من الـ 2 جويلية، لا سيما في ظل رفض بعض النواب ولا سيما من أطراف المعارضة استغلال هذا الضيق الزمني لتسريع وتيرة تمرير هذا المخطط الهام، بطريقة لن تسمح بمناقشته بالشكل الدقيق والتأني المطلوب.

وفقا لما استُفيد من معلومات من مبنى زيغوت يوسف ، فإنّ رئيس المجلس سعيد بوحجة، أبلغ هو الآخر، الوزير الأول عبد المجيد تبون، بإمكانية تأجيل المناقشة إلى ما بعد العيد، بسبب الغيابات الكثيرة التي قد تسجّل خلال الجلسة، ذلك أنّ عددا كبيرا من النواب موجودون بالبقاع المقدّسة لتأدية مناسك العمرة، وآخرون انتهجوا طريق سابقيهم، لم ينزلوا إلى الجزائر العاصمة بعدما قرروا قضاء شهر الصيام مع عائلاتهم وذويهم بمسقط رأسهم.

ومن المنتظر أن يثير مخطط عمل الحكومة نقاشا حادا داخل قبّة البرلمان، لا سيما انتقادات كتل المعارضة التي توسّعت في البرلمان الجديد، وسيحاسب النواب الوزير الأول الجديد، عبد المجيد تبون، على عدم عرض سابقه لبيان السياسة العامة للحكومة، رغم أنّ الدستور الجديد يلزمه بذلك، ويتضمّن مخطط عمل الحكومة، استكمال البرامج التنموية، لا سيما في قطاعات السكن والتربية، وفي الشقّ الاقتصادي، تضمّن المخطط مواصلة سياسة تخفيض الواردات عبر الاعتماد على رخص الاستيراد في التجارة الخارجية، من خلال توسيع دائرة المنتوجات الخاضعة لهذه الرخص من أجل التحكّم أكثر عملية استيرادها، وستتضمّن القائمة مجموعة من المنتوجات الفلاحية والصناعية، في الشقّ الاجتماعي، أكّدت حكومة عبد المجيد تبّون، على مواصلة سياسة الدّعم من خلال التحويلات الاجتماعية، لكنّها ركّزت على ضرورة مراجعتها بما يسمح باستفادة الفئات الهشّة من هذا الدعم حتى تكون مساواة في توزيع الثروة.