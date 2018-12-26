فيما تم تفعيل مخطط استباق قبل 48 ساعة من سفر الحجاج

شرطة الحدود جندت 12 ألف شرطي لتأمين موسم الاصطياف

جندت مديرية شرطة الحدود ما يقارب 12 ألف شرطي موزع على مستوى المنافذ الحدودية، البرية منها والجوية وكذا البحرية في إطار تطبيق برنامج تأمين موسم الاصطياف لهذه السنة، الذي يضم بالإضافة إلى التعداد البشري المسطر مجموعة من الإجراءات والتدابير التسهيلية والأمنية لمرافقة ومراقبة المسافرين العابرين للحدود خلال هذه الفترة، كما تم تفعيل مخطط استباق الإجراءات الشرطية لفائدة الحجاج، التسهيلات الموقعة لفائدة الحجاج بالتعاون مع اللجان المسؤولة عن الحج.

كشف عميد أول للشرطة، زويغير حميد، أمس، أن إجراء استباق الإجراءات الشرطية لفائدة الحجاج، يهدف إلى تمكينهم من الالتحاق برحلاتهم بكل أريحية، حيث تقوم شرطة الحدود ممثلة في شرطة المطار بالشراكة مع اللجان المسؤولة بتنظيم موسم الحج بالإجراءات الإدارية اللازمة كمراقبة التأشيرة وجواز السفر قبل موعد انطلاق الرحلة بـ 48 ساعة، أما فيما يخص البرنامج الخاص بتأمين موسم الاصطياف، فقد أكد المتحدث أنّ الإمكانات البشرية المسخرة والمتمثلة في 12 ألف شرطي هي تابعة فقط لمصالح مديرية شرطة الحدود، هذه الأخيرة التي تمثل واحدة من جملة المديريات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تدخل هذه الإمكانات في الإجراءات الأمنية المسطرة من قبل ذات المصالح تسحبا للاستقبال الأمثل للجالية المقيمة في الخارج وكذا الجزائريين المتوجهين إلى الخارج والحجاج الميامين، بالإضافة إلى إجراءات أخرى كتدعيم المخطط الأمني للمنافذ الحدودية وكذا تفعيل نشاطات فصيلة الحراسة والأمن، لمنع توقف السيارات قرب المحطات الجوية والبحرية، أيضأ عكفت مديرية شرطة الحدود -حسب ذات المتحدث- على تدعيم المحيط الأمني للمنافذ الحدودية وكذا تدعيم المراقبة على مستوى حضائر السيارات، بالإضافة إلى زيادة عدد شبابيك المراقبة الحدودية مع تدعيمها بتشكيلات شرطية إضافية، مشيرا إلى جملة الإجراءات التسهيلية التي تدخل أيضا في إطار تأمين موسم الاصطياف، والتي ضمت إلغاء بطاقة الشرطي في المعابر، وكذا إلغاء عملية التلمس الجسدي الذي كان معمولابه بجميع المطارات، أيضا تفعيل العمل بإجراء تخصيص قوات الشرطة في مكاتب وشبابيك خاصة بالإرشاد والتوجيه خلال وصول مختلف البعثات الدولية، قبل أن يتطرق لعرض مهام هذه المديرية التي أكد على أنها تهتم بشكل خاص بضمان المراقبة الحدودية لحركة تنقل الأشخاص والممتلكات على المنافذ الحدودية الرسمية بالإضافة إلى حرصها على تأمين المواقع الحدودية البرية والجوية وكذا البحرية.