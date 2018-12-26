دعت إلى شرب كميات كبيرة من الماء وتفادي صيام الأطفال

وزارة الصحة تعلن عن تدابير لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، عن مجموعة من التدابير والإرشادات المتعلقة بمواجهة ارتفاع درجات الحرارة خاصة ونحن في شهر رمضان، والمتمثلة في شرب كميات من الماء إضافة إلى تناول الفواكه، كما دعت إلى تجنب صيام الأطفال خلال أيام الحر.

أشارت ممثلة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، سامية عمراني، خلال تصريح لها، أمس، أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر خاصة على فئة معينة والمتمثلة في الأشخاص المسنين الذين تفوت أعمارهم 65 سنة، وكذا الأطفال الأقل من 4 سنوات إضافة إلى النساء الحوامل، المرضى وأصحاب الأعمال الشاقة، كما دعت ممثلة وزارة الصحة، إلى تفادي صيام الأطفال خلال أيام الحر حيث قالت إن الصيام يمكن أن يتسبب في حدوث تعقيدات لدى الطفل من بينها نقص الماء في الجسم وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان إلى الموت .

وفي ذات السياق، حذرت من تناول المشروبات الغازية، كما قدمت مجموعة من النصائح والإرشادات لتجنب الأثار السلبية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، على جسم الأنسان خاصة خلال شهر رمضان، والمتمثلة في شرب الماء خلال الليل في الفترة الممتدة بين الفطور والسحور، بمقدار يصل إلى 1 لتر، إضافة إلى تناول الفواكه خاصة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء مثل العنب والبطيخ وغيرها. وللإشارة فقد سجلت درجات الحرارة أعلى مستوى لها خلال هذه الأيام، مقارنة بالفترة السابقة، حيث من المرتقب أن تصل إلى 40درجة اليوم.