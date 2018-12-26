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تسجيل 2635 حادث بين 2010 و2016

وفاة 87 شخصا يشتغلون في المناجم والمحاجر

  14 جوان 2017 - 02:40   قرئ 571 مرة   0 تعليق   الوطني
وفاة 87 شخصا يشتغلون في المناجم والمحاجر

 كشف عضو في لجنة إدارة مسؤول بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، محمد الحبيب سخار، عن وفاة 87 شخصا في مناجم ومحاجر ما بين سنة 2010 و2016 بالجزائر في حين تم تسجيل 2635 حادث خلال نفس الفترة.

 

أوضح سخار أن أغلب الوفيات سجلت في المحاجر إذ بلغت 86 حالة، في حين سجلت وفاة واحدة بمنجم تحت الأرض، وبلغ عدد الحوادث 398 حالة وسجلت 13 وفاة خلال سنة 2010 فيما ارتفعت هذه الحصيلة إلى 442 حادث نتج عنها 9 وفيات خلال سنة 2011. 

في 2012 لقي 9 أشخاص مصرعهم بمحاجر وتوفي شخص بأحد المناجم على إثر حوادث بلغ عددها الإجمالي 366 حادثا، وعرفت سنة 2013 أثقل حصيلة من حيث عدد الوفيات إذ سجلت 20 حالة بالرغم من انخفاض عدد الحوادث بالمحاجر إلى 315 حادثا، وسجل 373 حادث و12 وفاة سنة 2014 وسجل 348 حادث و17 وفاة خلال 2015، فيما سجل 393 حادث و7 وفيات خلال 2016.

وسجلت أغلب الوفيات في ولايات سطيف، تيارت، برج بوعريريج، ميلة وبومرداس إذ سجلت كل ولاية ما لا يقل عن أربع وفيات ما بين 2010 و2016.

وأرجع عضو في لجنة إدارة الوكالة محمد الحبيب سخار أسباب هذه الحوادث إلى سوء الاستخدام وسوء التحريك والانزلاق والسقوط وسقوط الحجارة والاصطدام والتحرك بالسيارات داخل المحجرة والانفجارات والتكهرب إلى جانب الانهيارات الأرضية. وحسب سخار فإن شرطة المناجم -التي تسهر على المراقبة التقنية والإدارية للنشاطات المنجمية-عاقبت خلال الفترة المعنية عدة متعاملين مستغلين لمحاجر ومناجم بسبب عدم احترامهم لقواعد السلامة المتعلقة بالعمال.

وأضاف بأنه تم تعليق نشاط 54 محجرة ومنجما ما بين 2010 و2016 في حين تم إخطار 9 متعاملين آخرين، وقد تم فورا غلق جميع المحاجر والمناجم التي سجلت بها وفيات في انتظار تنفيذ جميع تعليمات شرطة المناجم حسب نفس المصدر.

 بوعلام حمدوش

 

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