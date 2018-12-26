توقيف باروني مخدرات وحجز كمية كبيرة من المخدرات في باتنة

أوقفت مصالح أمن ولاية باتنة، شخصين بتهمة حيازة المخدرات والإتجار بها، حسب ما أفاد به مكلف بالإعلام في خلية الإتصال والعلاقات العامة لذات الهيئة.

وأفاد محافظ الشرطة محمد بن عشي، أن فرقة مكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة، تمكنت من حجز كمية من المخدرات تقدر بـ8680 كلغ من الكيف المعالج.

وجاءت العملية حسب ذات المصدر، بناء على معلومات تم بموجبها حجز هذه الكمية من المخدرات وهي على شكل 15 رزمة بالإضافة إلى 19 صفيحة وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و29 سنة، حيث سيحال المشتبه فيهما بعد استكمال اجراءات التحقيق للنيابة اليوم الأربعاء، بجرم حيازة المخدرات لغرض الترويج .