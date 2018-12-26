الامن يمنع تجمعا ومسيرة لمناضلي "الماك" بمدينة عزازقة

نشبت، اليوم مواجهات عنيفة بين مجموعة من مناضلي حركة الانفصال الذاتي لمنطقة القبائل وقوات الامن بمدينة عزازقة شرق ولاية تيزي وزو. وذلك بعدما تدخل قوات الامن لمنع التجمع والمسيرة التي من المقرر ان تحتضنها مدينة عزازقة والمنتظمة بدعوة من حركة "الماك" في إطار احياء الذكرى ال16 لمسيرة 14 جوان 2001 التاريخية. حيث ان محاولة تجمهر العشرات من اتباع الحركة امام النصب التذكاري لأحد ضحايا احداث الربيع الامازيغي 2001، انتهى بتدخل قوات الامن التي قامت بتطويق المكان وفض الاحتجاج مع اعتقال بعض مناضلي الحركة، مما أدى إلى تأجيج الوضع واندلاع مشادات عنيفة بين الطرفين استدعت استعمال مصالح الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين دون تسجيل اية اصابات خطيرة في صفوف الطرفين.