وفاة 3 عمال لاستنشاقهم غازات سامة بعين الدفلى

لقي مساء أمس الثلاثاء بولاية عين الدفلى ثلاثة عمال حتفهم فيما تعرض ثلاثة آخرون للإختناق جراء استنشاقهم لغازات سامة داخل حفرة أثناء قيامهم بأشغال صيانة ,حسبما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية.

و تعود حيثيات هذا الحادث الذي وقع بالمنطقة المسماة "الدحامنية" التابعة لبلدية جليدة إلى محاولة سبعة عمال تابعين للديوان الوطني للسقي و صرف المياه بمحاولة إنقاذ زميلهم الذي كان عالقا في قاع حفرة يبلغ إرتفاعها ستة أمتار, مما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص تترواح أعمارهم مابين 25 و 38 سنة و تعرض ثلاثة آخرين (25. 40 سنة) لحالات إختناق .

و أرجع ذات المصدر أسباب الوفاة إلى إستنشاق الضحايا للغازات السامة المنبعثة من المضخات المستعملة في أعمال الصيانة.

و قد تم نقل جثمان الضحايا إلى مستشفى مكور حمو بعين الدفلى فيما تم نقل الضحايا الذين تعرضوا للإختناق إلى مصلحة الإستعجالات بنفس المؤسسة الإستشفائية .