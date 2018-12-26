2142 عون مراقبة لمتابعة تنفيذ برنامج مداومة التجار خلال عيد الفطر

سطرت مصالح وزارة التجارة بمناسبة عيد الفطر لسنة 2017، برنامج مداومة التجار لضمان تموين منتظم للمواطنين من حيث المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، أين سخرت 2142 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج، حسب بيان لوزارة التجارة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم تسخير 2142 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 35876 تاجرا من بينهم 7454 ينشطون في قطاع المخابز و22833 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 8145 في قطاع النشاطات المختلفة و 453 وحدة انتاجية تمثلت في 311 ملبنة، 282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية.

وختمت وزارة التجارة بيانها بدعوة كل التجار المسخرين للمشاركة بقوة لإنجاح برنامج المداومة، مشيرة إلى أنها تسجل دوما تجاوب قوي من طرف التجار للمساهمة في تموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.