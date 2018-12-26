ليبيا ترحل 31 جزائريا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا

قامت السلطات اللّيبية بترحيل 31 شابا جزائريا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا.

ونشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس، لقطات فيديو مصورة، على حسابه على فايسبوك، تظهر مجموعة من الشبان الجزائريين، وهم على متن حافلة في مدرج المطار، ينتظرون نقلهم لركوب الطائرة.

وبدا من خلال أحاديث ولهجات أولئك الشبان أن جلهم من مناطق بشرق البلاد، وأنهم بصدد الترحيل إلى الجزائر، حيث كان بعضهم مستبشرا ومتلهفا لقضاء ما تبقى من رمضان مع أفراد عائلته.