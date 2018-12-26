طول مواضيع مادة الفيزياء يحبس أنفاس العلميّين

التاريخ والجغرافيا تنزل بردا وسلاما على المترشحين الأدبيّين

ختم المترشحون الأدبيون دورة البكالوريا لسنة 2017 بمعنويات عالية في اليوم الأخير، بعد الأسئلة التي ضمتها مواضيع مادة التاريخ والجغرافيا، وهو الأمر الذي يعزز حظوظهم في نيل هذه الشهادة، أما المترشحون العلميون فقد تباينت أراؤهم فيما يتعلق بسهولة المواضيع وطولها.

عززت الأسئلة التي ضمتها مواضيع التاريخ والجغرافيا شعبة الآداب والفلسفة حظوظهم في النجاح في شهادة البكالوريا بمعدلات أكثر من مقبولة، نظرا إلى سهولتها وإمكانية الإجابة عنها في اليوم الأخير من هذه الدورة، يأتي هذا بعد المواضيع المقبولة التي أُدرجت هذه السنة في المواد السابقة حتى المصيرية منها التي تجاوب معها التلاميذ منذ بداية اليوم الأول، أما فيما يتعلق بالمترشحين العلميين، فإن مادة العلوم الفيزيائية قسمت المترشحين إلى طرفين، البعض أكد سهولتها واشتكى من طول المواضيع بها لتكون بمثابة الحجرة التي أعابتهم، وبالأحرى حبست أنفاسهم في النصف ساعة الأول، خاصة وأنها من المواد التي يعوّل عليها العلميون بعد الإخفاقات وخيبة الأمل التي رافقتهم منذ بداية الامتحانات، والبعض الآخر صنفها في خانة المقبولة ويمكن الإجابة عنها.

تسجيل 7 حالات غش من بينهما حالة انتحال شخصية وإقصاء25 مترشحا بغرداية

كشف مدير التربية لولاية غرداية عمار طيباني حول مجريات شهادة البكالوريا لهذه السنة، أن مصالحه سجلت حالات غياب بالجملة خلال الأيام الثلاثة الأولى بلغ عددها 1639 حالة غياب للمترشحين من بينهم 119 مترشح نظامي 72 منهم من الذكور و1520 مترشح حر على مستوى المراكز المخصصة لاجتياز شهادة البكالوريا والبالغ عددها 40 مركزا، وأوضح ذات المتحدث أن مصالحه أحصت 7 حالات غش لمترشحين متلبسين تم إقصاؤهم مباشرة من بينهم حالة لشخص انتحل شخصية شقيقه وهو مترشح حر بمركز ثانوية قرمة بوجمعة بحي بوهراوة، حيث تم تحرير محضر ضدهما وتحويلهما إلى العدالة للفصل في قضيتهما، فيما ستتخذ عقوبات ممثلة في الإقصاء لباقي المترشحين لمدة تتراوح ما بين الخمس سنوات إلى عشرة حسب صفة المترشح، كما تم إقصاء 25 مترشحا بسبب التأخر. من جانب آخر، شهدت بعض مراكز الامتحان غيابات لعدد من المؤطرين، فيما اتخذت الوصاية عقوبات ضدهم تتمثل في خصم بنسبة 14 بالمائة من المردودية لشهر جويلية، فضلا عن خصم 7 أيام من الراتب للشهر نفسه في مراسلة رسمية إلى رؤساء المراكز لإحصاء المؤطرين الذين تخلفوا عن تأدية مهامهم لمباشرة العقوبات.

إقصاء 11 مترشحا ضُبطوا في حالة غش جماعي بباتنة

شهد اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا بباتنة إقصاء جماعيا لـ 11 مترشحا في وقت واحد على مستوى مركز الإجراء بثانوية رحال عبد الحميد ببلدية نقاوس، بعدما تم ضبطهم في حالة غش جماعي باستخدام تقنية البلوتوث ، هؤلاء التلاميذ الذين تم إقصاؤهم قاموا بالاحتجاج تنديدا منهم بالإجراء الذي تم اتخاذه في حقهم. وبخصوص امتحانات اليوم الرابع، أبدى المترشحون ببعض مراكز الإجراء بباتنة ارتياحهم للمواضيع المطروحة، خاصة أنها جاءت في متناول الجميع على حد تعبير البعض منهم. من جهة أخرى، أدى التذبذب الحاصل في وسائل النقل خاصة ببعض بلديات جنوب غرب ولاية باتنة، على غرار بومقر، نقاوس ورأس العيون إلى مقاطعة كبيرة للمترشحين الأحرار، بسبب الصعوبات التي وجدوها في الالتحاق بمراكز إجراء الامتحان، وأبدى هؤلاء المترشحين امتعاضهم وغضبهم إزاء عدم توفر وسال النقل خاصة في الفترة الصباحية، مؤكدين أن المراكز التي تم توجيههم إليها بعيدة عن مقر سكانهم.

2802 غائب 90 بالمائة منهم أحرار في تلمسان

كشفت مديرية التربية لولاية تلمسان عن ارتفاع نسبة الغيابات في اليوم الرابع من امتحانات شهادة البكالوريا إلى حدود 14.64 بالمائة، وهي نفس نسبة نهار أمس، حيث تم تسجيل غياب 2802 مترشح عن الامتحانات في اليوم الثالث من الامتحانات، وأشارت ذات المعطيات إلى أن 90 بالمائة منهم من الأحرار، حيث هناك مراكز هُجرت وقاعات تقلص عدد المترشحين بها إلى مترشحين 02 فقط، وقد كانت نسبة الغياب خلال اليوم الأول من 12.20 بالمائة، حيث بلغ عدد الغيابات 2335 مرشح، لترتفع خلال اليوم الثاني إلى 13.91 بالمائة ومعها ارتفع عدد الغيابات إلى 2662 مترشح، ولم تسجل أي تجاوزات في اليوم الرابع، حيث أجمع المترشحون على أن المواضيع كانت في المستوى المطلوب ما عدا الأحرار الذين أكدوا أنها كانت صعبة، بفعل تغير نمط البرامج، كما سجلت تلمسان تقدم 19138 مترشح للبكالوريا يتوزعون على 60 مركزا ويؤطرهم 5173 مؤطرا ، وعن موضوع التاريخ والجغرافية تباينت الآراء، فأغلب الممتحنين أكدوا سهولته، خاصة في ظل وجود 3 اختيارات، في حين أشار بعض الأدبيين من شعبة آداب وفلسفة إلى طول الموضوع مقارنة بالوقت.

إعفاء 5508 مترشح من امتحان مادة الأمازيغية بتيزي وزو

ارتفع عدد الغيابات عن مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2017 بتيزي وزو، حيث بلغ 2475 مترشح خلال اليوم الرابع من الامتحان بفارق قُدر بـ 451 مترشح عن الحصيلة المسجلة في اليوم الأول من بداية الامتحان والمتمثلة في غياب 2024 مترشح، ـ حسبما علمته المحور اليومي من مصالح مديرية التربية بالولاية ـ حيث إن 2296 مترشح من فئة الأحرار و161 من النظاميين، أما في شأن المتعلق بحالات الغش المسجلة منذ اليوم الأول من الامتحان، فقد تم تسجيل أكثر من 10 حالات غش داخل قاعات اجتياز الاختبار أغلبيتها سُجلت في اليوم الثاني، إذ أن خمسة منها أُحصيت بكل من بلديتي بوغني وذراع الميزان، وعن اليوم الأخير من امتحان البكالوريا بالنسبة لمترشحي شعبة آداب وفلسفة الذين امتحنوا في مادة التاريخ والجغرافيا صبيحة أمس، فقد غادروا قاعات الإجراء بمعنويات جد مرتفعة، بعدما كانت الأسئلة التي شملها الموضوع سهلة وفي متناول الأغلبية، الأمر الذي اعتبره المترشحون حافزا معنويا لإتمام امتحانهم الأخير في اللغة الأمازيغية وهي المادة التي فضّل 5508 مترشح عدم اجتيازها لكونها ما زالت اختيارية.

اليوم الرابع من شهادة البكالوريا يربك المترشحين بعنابة

أخلط اليوم الرابع من شهادة البكالوريا حسابات المترشحين، كما تسبب في فقدان الكثير منهم الأمل في النجاح ـ حسبما أكده بعض من التقينا بهم بمركز العربي التبسي والأمير عبد القادر بعنابة ـ وكانت الصدمة كبيرة بسبب أسئلة مواد اللغة والتاريخ والجغرافيا بالنسبة للأدبيين والعلوم الفيزيائية للعلميين، التي كانت في غاية الصعوبة، حيث إن الكثير منهم لم يستطيعوا تحريك أقلامهم خلال النصف ساعة الأولى، واكتفوا بإعادة قراءة الأسئلة، كما اعتبروا امتحان أمس، الأصعب مقارنة بالأيام الماضية سواء من ناحية طبيعة الأسئلة أم درجات الحرارة المرتفعة التي أرهقتهم كثيرا وأسالت العرق البارد لهم، وسيكون المترشحون اليوم على موعد مع اجتياز اللغة الأجنبية الثالثة بالنسبة لشعبة لغات أجنبية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة بالنسبة للعلميين.