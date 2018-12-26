في انتظار تعيين الرئيس لخليفة قيتوني على رأس سونلغاز

تبون يُقيل مدير كناك ويعيّن سيدة على رأس أونساج

عيّن الوزير الأوّل عبد المجيد تبون، باقتراح من وزير العمل مراد زمالي، السيدة جايدر مديرة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أونساج ، خلفا لمراد زمالي الذي عيّن وزيرا للعمل في حكومة تبّون.

أفادت مصادر لـ المحور اليومي ، أن الوزير الأوّل عبد المجيد تبّون، قد أنهى مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أحمد شوقي طالب، بعدما قضى مدة طويلة على رأس هذه الهيئة، وعيّن خلفا له إطارا بالهيئة ذاتها، هو جميل لرجان. كما عيّن السيّدة جايدر، على رأس الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أونساج ، خلفا لمراد زمالي، الذي أدار هذه الهيئة في أصعب الأزمات الاجتماعية التي عرفتها الجزائر، وهي تلك المتعلقة بما سمّي أزمة الزيت والسكر ، حيث قام بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بفتح أبواب التشغيل عن طريق عقود ما قبل الادماج أمام آلاف الشباب خرّيجي الجامعات ومراكز التكوين، لتتمّ مكافأته عن طريق ترقيته إلى وزير. وستخلفه السيدة جايدر، لتواصل المسيرة وهي مديرة مركزية بنفس الهيئة.

ومن المنتظر أن يفرج الرئيس عن قائمة الولاة الجدد وكذا الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز ، ليخلف مصطفى قيتوني، الذي تمّت ترقيته إلى عضوية الجهاز التنفيذي، في منصب وزير للطاقة في حكومة عبد المجيد تبون. إلى جانب مدير عام للضرائب بعدما تمت ترقية عبد الرحمان راوية إلى منصب وزير للمالية.

وما تزال عدّة مناصب في رئاسة المؤسسات والهيئات العمومية شاغرة، منذ ترقية مدراءها السابقين، ولعلّ أبرزها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي ما يزال دون رئيس منذ وفاة محمد الصغير باباس، قبل حوالي شهرين. لكنّ معلومات متطابقة أفادت بأنّ رئيس الجمهورية، الذي يتعين عليه تعيين رئيس لهذه الهيئة كونها من الهيئات الاستشارية التابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، سيفرج عن الصيغة الجديدة لهذا الصندوق بعدما تمّ تضمينه في الدستور المعدّل العام الماضي. ينتظر من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن يفرج عن قائمة الولاة الجدد، الذين سيخلفون أولئك الذين تمت ترقيتهم إلى مناصب وزراء في حكومة عبد المجيد تبون الجديدة. ويتعلق الأمر بأربع ولاة، بولايات، تلمسان، وهران، البليدة وعنابة.