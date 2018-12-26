تبون يُقيل مدير كناك ويعيّن سيدة على رأس أونساج

شريط الاخبار
قوات إضافية للجيش على الحدود الليبية بعد فضيحة الأسلحة التركية ولاة متقاعســـــون يتسببــــون فـــــي صــــداع للسلطــــــة! دعوات للتآخي بين الجزائريين وصلوات على ضحايا الحر قة الجيش يكشف صواريخ جو - أرض جديدة في رابع عملية خلال شهر قايد صالح يشيد بالدور الفعال للناحية العسكرية الرابعة في تأمين البلاد جلاب يعلن عن خارطة طريق وطنية لترقية الصادرات بن غبريت تستدعي شركاءها الاجتماعيين لتفادي الإضراب أنام العاصمة تحقق 63 ألف توظيف خلال 11 شهرا جمع 34 مليون طن من النفايات في الجزائر سنويا تسجيل 16 إصابة بسرطان عنق الرحم في 2017 تطويب الرهبـان الـ 19 في الجزائر كان بشروط دروس وخطب في المساجد للتحسيس بخطورة ظاهرة الحر قة انطلاق مرحلة المتاجرة بالأصوات لانتخابات السينا رايلان تطلق أقوى هاتف ذكي جزائري بـ 63 ساعة اتصال متواصلة ترحيل ازيد من 3 الاف عائلة اليوم في اطار العملية 24 قايد صالح يشيد بالنتائج المحققة في حماية الحدود وأمن واستقرار البلاد متعاملون استفادوا من عقارات صناعية لمشاريع وهمية نطالب برفع المنع عن قائمة المنتوجات المستوردة وإقرار الزيادة على الرسوم هذه اقتراحات جمعية التجار لتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 2019 ماذا يقول الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء؟ سفـــــاح بلكـــــورأمــــــام محكمــــــة الجنايـــــــات الاستئنافيـــــــة غـــــــدا إدانة الصحفي عدلان ملاح بعام حبسا نافذا زرواطي تؤكد تعديل القانون البيئي للانتقال إلى الاقتصاد الدائري بوعزقي يشكل لجنة لإحصاء الأراضي الفلاحية 17 مليون قنطار إنتاج الجزائر من الفواكه في 2018 إدراج التقويم المستمر في البكالوريا بداية من العام المقبل نتائج الفصل الأول جيدة ونسبة المتحصلين على المعدل تراوحت بين 61 و81 بالمائة رفع القدرة الإنتاجية إلى 80 مليون كتاب خلال الموسم الدراسي المقبل حجار يجتمع مع الاستشفائيين الجامعيين شكليا حجز 58 ألف أورو بمطار قسنطينة إجراءات استثنائية عبر الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة اجتماع السفراء العرب بالجزائر لدراسة التطورات العربية توقيف مدبر خطير من منظمي رحلات الحر قة بمستغانم غرفة التجارة والصناعة بفرنسا تدعو الجزائريين للاستثمار في الجزائر تسليم المحطة الجوية بمطار أحمد بن بلة جويلية المقبل 820 مشروع سياحي بطاقة استيعاب 110 ألاف سرير قيد الإنجاز التجار يطالبون الحكومة برفع الحظر عن الاستيراد تدخُّلنا لإنقاذ عياش تم في آجاله ووفق البروتكولات العالمية استرجاع 7 مركبات منها سيارات استُغلت في وكالات كراء 4.5 بالمائة معدل التضخم السنوي إلى غاية نوفمبر 2018
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تبون يُقيل مدير كناك ويعيّن سيدة على رأس أونساج

في انتظار تعيين الرئيس لخليفة قيتوني على رأس سونلغاز

تبون يُقيل مدير كناك ويعيّن سيدة على رأس أونساج

  14 جوان 2017 - 22:43   قرئ 1235 مرة   1 تعليق   الوطني
تبون يُقيل مدير كناك ويعيّن سيدة على رأس أونساج

عيّن الوزير الأوّل عبد المجيد تبون، باقتراح من وزير العمل مراد زمالي، السيدة جايدر مديرة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  أونساج ، خلفا لمراد زمالي الذي عيّن وزيرا للعمل في حكومة تبّون.

 

أفادت مصادر لـ  المحور اليومي ، أن الوزير الأوّل عبد المجيد تبّون، قد أنهى مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أحمد شوقي طالب، بعدما قضى مدة طويلة على رأس هذه الهيئة، وعيّن خلفا له إطارا بالهيئة ذاتها، هو جميل لرجان. كما عيّن السيّدة جايدر، على رأس الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  أونساج ، خلفا لمراد زمالي، الذي أدار هذه الهيئة في أصعب الأزمات الاجتماعية التي عرفتها الجزائر، وهي تلك المتعلقة بما سمّي  أزمة الزيت والسكر ، حيث قام بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بفتح أبواب التشغيل عن طريق عقود ما قبل الادماج أمام آلاف الشباب خرّيجي الجامعات ومراكز التكوين، لتتمّ مكافأته عن طريق ترقيته إلى وزير. وستخلفه السيدة جايدر، لتواصل المسيرة وهي مديرة مركزية بنفس الهيئة.

ومن المنتظر أن يفرج الرئيس عن قائمة الولاة الجدد وكذا الرئيس المدير العام لمجمّع  سونلغاز ، ليخلف مصطفى قيتوني، الذي تمّت ترقيته إلى عضوية الجهاز التنفيذي، في منصب وزير للطاقة في حكومة عبد المجيد تبون. إلى جانب مدير عام للضرائب بعدما تمت ترقية عبد الرحمان راوية إلى منصب وزير للمالية.

وما تزال عدّة مناصب في رئاسة المؤسسات والهيئات العمومية شاغرة، منذ ترقية مدراءها السابقين، ولعلّ أبرزها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي ما يزال دون رئيس منذ وفاة محمد الصغير باباس، قبل حوالي شهرين. لكنّ معلومات متطابقة أفادت بأنّ رئيس الجمهورية، الذي يتعين عليه تعيين رئيس لهذه الهيئة كونها من الهيئات الاستشارية التابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، سيفرج عن الصيغة الجديدة لهذا الصندوق بعدما تمّ تضمينه في الدستور المعدّل العام الماضي. ينتظر من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن يفرج عن قائمة الولاة الجدد، الذين سيخلفون أولئك الذين تمت ترقيتهم إلى مناصب وزراء في حكومة عبد المجيد تبون الجديدة. ويتعلق الأمر بأربع ولاة، بولايات، تلمسان، وهران، البليدة وعنابة.

 حكيمة ذهبي

 

تعليقات (1 منشور)

Rolex Replica Watches 21/06/2017 10:01:41
Buy hot sale rolex replica watches and cheap Omega replica and breitling replicas, Fake Tag heuer, all the best quality.
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات