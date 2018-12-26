أعلنوا عن زيارة قريبة لهذا البلد

إخوان الجزائر يشكّلون لجنة برلمانية للتضامن مع قطر

أعلنت مجموعة نواب بالمجلس الشعبي الوطني، عن تشكيل لجنة برلمانية للتضامن مع دولة قطر، على أن يقوم بعض أعضائها بزيارة قريبة إلى هذه الدولة الشقيقة، لتوسيع دائرة التنسيق، واتهموا دول الخليج بتنفيذ وعد بلفور بالوكالة لصالح دولة إسرائيل العظمى.

تحرّك التيّار الإخواني بالجزائر، الذي أعلن من البداية عن مساندته لدولة قطر، إزاء الحصار الدبلوماسي الذي أعلنت عنه دول خليجية بقيادة المملكة العربية السعودية، تبعتها فيه مجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي وأخرى من خارجه.

شكّل نواب عن جبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم، عن تشكيل لجنة برلمانية للتضامن مع دولة قطر، سيتنقّل أعضاء منها إلى هذه الدولة بعد أسابيع، من أجل التعبير عن التضامن وتوسيع التنسيق والتشاور مع كل الخيّرين، والدعوة إلى الصلح تفاديا للكارثة وفقا لتوصيفهم. تختصّ اللجنة البرلمانية للتضامن مع دولة قطر، بالوقوف معها في وجه ما تتعرض له، واصفين التحالف الخليجي ضدّها بـ المؤامرة التي تستهدف أمنها وسيادتها وسمعتها ، وأعلنوا عن أن اللجنة ستعمل على تحسيس الرأي العام العربي والإسلامي بخطورة المؤامرة التي عنوانها معاقبة قطر، كما ستحمل اللجنة على عاتقها مهمة توعية وتحسيس الرأي العام العربي والإسلامي بخطورة وعواقب ما تتعرض له قطر من مؤامرة رهيبة ظاهرها محاربة ما يسمى الإرهاب ، وباطنها تصفية قضية العرب والمسلمين المركزية، وإثبات وشرعنة يهودية الدولة الصهيونية وسيادتها على المقدسات العربية (الإسلامية والمسيحية) في فلسطين. أكّد أصحاب المبادرة، أنّ هذا التحالف حقيقته الخفية هي تصفية القضية الفلسطينية بتقليم أظافر كل دولة تساند المقاومة وتجفيف منابع حركة حماس وباقي فصول المقاومة، تمهيدا لاستئصالها بالتنسيق مع ما يسمّونه بـ محور الاعتدال. ودعا البرلمانيون جميع الهيئات والتنظيمات المدنية والسياسية والحزبية والحقوقية والقانونية في العالم العربي والإسلامي إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذه الهجمة، وفضحها والكشف عن أصحابها وفضح أهدافهم والتبرؤ من تآمرهم على الدول العربية والإسلامية واحدة تلو الأخرى، معتبرين أن تسارع وتيرة هذا الحصار والشحن الإعلامي الرهيب يستوجب تحركا عاجلا من أبناء وأحرار ورموز الأمة العربية والإسلامية، ودق ناقوس الخطر والتحذير من القادم الأسوأ، الذي سيكون بمثابة وعد بلفور جديد سايكس بيكو جديد أقوى إرهابا وبعواقب أخطر من بلفور الأول، متهمين دول الخليج بقطع وعد بلفور جديد بالوكالة عن القوى الصهيونية والغربية مجموعة من الحكومات المحسوبة على العالمين العربي والإسلامي، طاعة وخدمة للنظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استئصال شأفة القضية الفلسطينية وتصفيتها نهائيا.