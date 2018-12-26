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أثبتت نجاعة الإمكانات المسخرة

بن غبريت تكسب الرهان ببكالوريا بدون تسريبات وتلجم أعداء الإصلاحات

  15 جوان 2017 - 03:14   قرئ 535 مرة   1 تعليق   الوطني
بن غبريت تكسب الرهان ببكالوريا بدون تسريبات وتلجم أعداء الإصلاحات

كسبت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الرهان مجددا وأسكتت أعداء الإصلاحات وضمنت بكالوريا لهذه الدورة من دون تسريبات، بعد أن كانت تنتظر من بعض الأطراف تكرار سيناريو السنة الماضية، لتثبت بن غبريت مجددا نجاعة الإمكانات المسخرة والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على استقرار المدرسة الجزائرية وتضمن بكالوريا.

 

انتصرت وزيرة التربية الوطنية بن غبريت، للمرة الثانية على التوالي وأثبتت مجددا نجاعة الإمكانات البشرية والمادية المسخرة، وكذا الإجراءات التي اتخذتها في حق كل من تسول له نفسه ضرب استقرار ومصداقية هذه السنة، من خلال تسريب مواضيع البكالوريا لهذه الدورة وتكرار سيناريو السنة الماضية، وانتصار وزيرة التربية اليوم هو انتصار على الأطراف التي روجت للفتنة داخل المحيط المدرسي، وهو انتصار على كل المشككين في مصداقية الشهادات بالأطوار الثلاثة بعيدا  كل البعد عن اللغط والفتنة التي أثارت زوبعة استدعت تدخل بن غبريت من أجل الرد عليهم، لكن هذه المرة بإمكانات وليس بتصريحات من أجل إسكات أفواه وأبواق الفتنة التي تهدف إلى تحطيم المدرسة الجزائرية بمثل هذه التصرفات، حيث نفت المسؤولة الأولى على رأس قطاع التربية الوطنية في تصريح لها في أول أيام الامتحان الخاص بشهادة البكالوريا عن وجود تسريبات، وإنما حصرتها في تداول للأسئلة داخل مراكز الامتحان بين التلاميذ، ومع ذلك أمرت بفتح تحقيق لمعاقبة الغشاشين ووضع حد لمثل هذه التصرفات التي باتت تصاحب هذه الشهادات في السنوات الأخيرة، أو بالأحرى منذ توليها هذا القطاع، وكانت وزيرة التربية قد صرحت سابقا أن إنجاح امتحان شهادة البكالوريا من الناحية البيداغوجية والأمنية والتنظيمية، وأوضحت أن حماية مصداقية هذا الامتحان تقع في الأصل على عاتق الوزارة باعتباره رهانا وطنيا كسبته في الأخير وضمن أسبوع بكالوريا من دون تسريبات أو تشويش على التلاميذ.

أمينة صحراوي

 

تعليقات (1 منشور)

Brahim 16/06/2017 11:38:49
مبروك علبك ايتها الوزيرة،كل من جد وجد،اشكرك جزيل الشكر على المجهودات الجبارة والمعتبرة وخاصة اصرارك الشخصي على انجاح السنة الدراسية ورد الاعتبار لهذه الشهادة وتوفير تكافؤ الفرص بين الممتحنين.سدد الله خطاك.صحة فطوركوم.
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