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يتنقلون بواسطة مركبات مستأجرة من وكالة كراء بالبليدة

عصابة تسرق سيارات من العاصمة وتعيد بيعها في المسيلة

  15 جوان 2017 - 03:14   قرئ 791 مرة   0 تعليق   الوطني
عصابة تسرق سيارات من العاصمة وتعيد بيعها في المسيلة

 أجلت محكمة جنايات العاصمة أمس، ملف عصابة تتكون من عشرة أشخاص مختصة في سرقة المركبات بالعاصمة باستعمال سيارات مستأجرة من وكالة كراء السيارات بالبليدة وإعادة بيعها لأشخاص بولاية المسيلة، إلى الدورة الجنائية المقبل، بسبب غياب أحد المتهمين الذي اجتاز امتحان شهادة البكالوريا.

  

تعود وقائع هاته القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا إلى تاريخ 28 فيفري 2012، عندما تقدمت المدعوة  ن. يمينة  أمام مصالح الأمن بشكوى ضد مجهول بخصوص سرقة سيارتها، التي كانت مركونة بحي الحياة بالقبة، وبناء على عديد الشكاوي التي تلقتها مصالح الأمن بخصوص سرقات بنفس المنطقة باشرت تحرياتها التي أسفرت عن استعمال مرتكبي السرقة سيارة من نوع  رونو سامبول  رمادية اللون، وبعد السرقة لاذوا بالفرار، وتم تحديد هوية صاحب هذه السيارة وهو المدعو  ع. مهدي ، الذي صرح أنه يقيم بحي الحياة بالقبة وأنه فعلا كان صاحب تلك السيارة، لكنه قام ببيعها من دون إجراءات الكتابة إلى أن أصبحت تابعة لوكالة كراء السيارات الكائنة بولاية البليدة لمالكها  ج. سيد احمد  التي كان يسيرها   ب. محمد  الذي قام بدوره بتأجير السيارة المسروقة للمدعو  ح. معمر  وصديقه  م. عبد الحميد ، وهما زبائن الوكالة، وفي إطار التحريات طلبت مصالح الأمن من مسير الوكالة الاتصال بالمدعو  م. ح  للحضور إلى مصالح الشرطة بحجة وقوع حادث مرور بتلك السيارة، إلا أنه رفض الحضور هو وشريكه المدعو  د. سمير ، من أجل تحرير عقد الكراء بشأن السيارة من نوع  سامبول ، لكونه هو من كان يستعملها وبعد استدعائه مرة أخرى، امتثل واعترف بأنه لم يقم بكراء السيارة ولم يستعملها بل بناء على طلب شريكه المدعو  مهدي  تقدم إلى الوكالة لتحرير عقد الكراء باسمه، لأن رخصة سياقتهما سحبت منهما ولا يملكان أي وثيقة يقدمانها إلى صاحب وكالة كراء السيارات، ومن جهتهما المتهمان  ح. معمر  و م. محمد  اعترفا بأنهما من استاجرا السيارة من نوع  سامبول  من البليدة، بغرض استعمالها في سرقة السيارات بولاية الجزائر رفقة شخص ثالث هو المدعو و. مرزاق ، وتمكنا من سرقة عدة سيارات من نفس النوع وإعادة بيعها لكل من  فرحات  و برهوم  بولاية المسيلة، وهما متعودان على شراء السيارات.

حياة سعيدي

 

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