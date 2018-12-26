تخص الأحرار والنظاميين

ارتفاع عدد الغيابات والمقصون ميزة بكالوريا دورة 2017

عرفت بكالوريا 2017 لهذه السنة نوعا من التغيير فيما يخص طريقة تنظيمها والإمكانية المسخرة لذلك، إلى جانب أنها عرفت ارتفاعا رهيبا في عدد حالات الغش والمقصون على مستوى مختلف مراكز الامتحان بولايات الوطن.

رغم الإمكانات التي سخرتها وزارة التربية من أجل القضاء على ظاهرة الغش في الامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا إلا أن الأرقام التي أفرجت عنها وزارة التربية بهذا الخصوص فاقت كل التوقعات بداية من اليوم الأول الذي تم تسجيل فيه 64 حالة اعتمد فيها المترشحون على الهواتف النقالة من المنتظر أن تُتخذ في حقهم إجراءات ردعية وصارمة تتراوح ما بين الفصل من الدراسة من 5 سنوات بالنسبة للنظاميين إلى غاية 10 سنوات بالنسبة للأحرار، إلا أن ذلك لم يمنع من تكرار الظاهرة وتحولت إلى غش جماعية بمراكز الامتحان دون الاكتراث لعقوبة ذلك، غير بعيد عن ذلك أيضا عرفت بكالوريا هذه السنة ارتفاع عدد المقصيين والمتغيبين عن الدورة لأسباب ارتبطت بغياب وسائل النقل ارتفاع درجات الحرار والتأخر عن موعد الامتحان بدقائق فقط، أما فيما يتعلق بموضوع التسريبات، فأن هذه الدورة تعتبر ناجحة من هذه الناحية واستطاعت من خلالها وزيرة التربية أن تضع حدا للأطراف التي حاولت ضرب مصداقية هذه الشهادة.