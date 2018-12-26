قطر تشيد بموقف الجزائر المشرف تجاه الأزمة في الخليج

شريط الاخبار
قوات إضافية للجيش على الحدود الليبية بعد فضيحة الأسلحة التركية ولاة متقاعســـــون يتسببــــون فـــــي صــــداع للسلطــــــة! دعوات للتآخي بين الجزائريين وصلوات على ضحايا الحر قة الجيش يكشف صواريخ جو - أرض جديدة في رابع عملية خلال شهر قايد صالح يشيد بالدور الفعال للناحية العسكرية الرابعة في تأمين البلاد جلاب يعلن عن خارطة طريق وطنية لترقية الصادرات بن غبريت تستدعي شركاءها الاجتماعيين لتفادي الإضراب أنام العاصمة تحقق 63 ألف توظيف خلال 11 شهرا جمع 34 مليون طن من النفايات في الجزائر سنويا تسجيل 16 إصابة بسرطان عنق الرحم في 2017 تطويب الرهبـان الـ 19 في الجزائر كان بشروط دروس وخطب في المساجد للتحسيس بخطورة ظاهرة الحر قة انطلاق مرحلة المتاجرة بالأصوات لانتخابات السينا رايلان تطلق أقوى هاتف ذكي جزائري بـ 63 ساعة اتصال متواصلة ترحيل ازيد من 3 الاف عائلة اليوم في اطار العملية 24 قايد صالح يشيد بالنتائج المحققة في حماية الحدود وأمن واستقرار البلاد متعاملون استفادوا من عقارات صناعية لمشاريع وهمية نطالب برفع المنع عن قائمة المنتوجات المستوردة وإقرار الزيادة على الرسوم هذه اقتراحات جمعية التجار لتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 2019 ماذا يقول الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء؟ سفـــــاح بلكـــــورأمــــــام محكمــــــة الجنايـــــــات الاستئنافيـــــــة غـــــــدا إدانة الصحفي عدلان ملاح بعام حبسا نافذا زرواطي تؤكد تعديل القانون البيئي للانتقال إلى الاقتصاد الدائري بوعزقي يشكل لجنة لإحصاء الأراضي الفلاحية 17 مليون قنطار إنتاج الجزائر من الفواكه في 2018 إدراج التقويم المستمر في البكالوريا بداية من العام المقبل نتائج الفصل الأول جيدة ونسبة المتحصلين على المعدل تراوحت بين 61 و81 بالمائة رفع القدرة الإنتاجية إلى 80 مليون كتاب خلال الموسم الدراسي المقبل حجار يجتمع مع الاستشفائيين الجامعيين شكليا حجز 58 ألف أورو بمطار قسنطينة إجراءات استثنائية عبر الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة اجتماع السفراء العرب بالجزائر لدراسة التطورات العربية توقيف مدبر خطير من منظمي رحلات الحر قة بمستغانم غرفة التجارة والصناعة بفرنسا تدعو الجزائريين للاستثمار في الجزائر تسليم المحطة الجوية بمطار أحمد بن بلة جويلية المقبل 820 مشروع سياحي بطاقة استيعاب 110 ألاف سرير قيد الإنجاز التجار يطالبون الحكومة برفع الحظر عن الاستيراد تدخُّلنا لإنقاذ عياش تم في آجاله ووفق البروتكولات العالمية استرجاع 7 مركبات منها سيارات استُغلت في وكالات كراء 4.5 بالمائة معدل التضخم السنوي إلى غاية نوفمبر 2018
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. قطر تشيد بموقف الجزائر المشرف تجاه الأزمة في الخليج

قطر تشيد بموقف الجزائر المشرف تجاه الأزمة في الخليج

  15 جوان 2017 - 16:21   قرئ 434 مرة   0 تعليق   الوطني
قطر تشيد بموقف الجزائر المشرف تجاه الأزمة في الخليج

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر، سلطان بن سعد سلطان المريخي, اليوم الخميس بالموقف "المشرف" للجزائر من أزمة بلاده مع جيرانها في منطقة دول الخليج, لا سيما من خلال دعوتها الى تغليب لغة الحوار. 

وقال الوزير القطري في تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, أن "موقف الجزائر مشرف, كونها أول بلد يصدر بيانا يدعو فيه الى الحوار, وهو ما نسعى إليه مع العديد من الدول الشريفة في المنطقة", مضيفا أن "الجزائر, باعتبارها بلد كبير في العالم العربي, يمكنها أن تلعب دورا في العلاقات العربية-العربية, وهذا بالنظر الى تأثيرها في المنطقة". 

وفي ذات السياق, اكد سلطان بن سعد سلطان المريخي أن الهدف من زيارته الى الجزائر يتمثل في "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات حول ما يجري في الخليج بيننا وبين السعودية والامارات والبحرين". للتذكير كانت وزارة الشؤون الخارجية قد اصدرت بيانا فور وقوع الازمة بين قطر وجيرانها, أكدت فيه ان الجزائر "تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين بعض دول الخليج ودول المنطقة وانعكاساته على وحدة و تضامن العالم العربي". 

كما دعت مجمل البلدان المعنية الى "انتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول", حاثة على "ضرورة التزام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف".  وأكدت الجزائر أنها "تبقى واثقة بأن الصعوبات الحالية ظرفية وان الحكمة والتحفظ سيسودان في النهاية, خاصة وأن التحديات الحقيقية التي تعترض سير الدول والشعوب العربية نحو تضامن فعال ووحدة حقيقية, كثيرة على غرار الارهاب".

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات