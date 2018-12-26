قطر تشيد بموقف الجزائر المشرف تجاه الأزمة في الخليج

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر، سلطان بن سعد سلطان المريخي, اليوم الخميس بالموقف "المشرف" للجزائر من أزمة بلاده مع جيرانها في منطقة دول الخليج, لا سيما من خلال دعوتها الى تغليب لغة الحوار.

وقال الوزير القطري في تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, أن "موقف الجزائر مشرف, كونها أول بلد يصدر بيانا يدعو فيه الى الحوار, وهو ما نسعى إليه مع العديد من الدول الشريفة في المنطقة", مضيفا أن "الجزائر, باعتبارها بلد كبير في العالم العربي, يمكنها أن تلعب دورا في العلاقات العربية-العربية, وهذا بالنظر الى تأثيرها في المنطقة".

وفي ذات السياق, اكد سلطان بن سعد سلطان المريخي أن الهدف من زيارته الى الجزائر يتمثل في "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات حول ما يجري في الخليج بيننا وبين السعودية والامارات والبحرين". للتذكير كانت وزارة الشؤون الخارجية قد اصدرت بيانا فور وقوع الازمة بين قطر وجيرانها, أكدت فيه ان الجزائر "تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين بعض دول الخليج ودول المنطقة وانعكاساته على وحدة و تضامن العالم العربي".

كما دعت مجمل البلدان المعنية الى "انتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول", حاثة على "ضرورة التزام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف". وأكدت الجزائر أنها "تبقى واثقة بأن الصعوبات الحالية ظرفية وان الحكمة والتحفظ سيسودان في النهاية, خاصة وأن التحديات الحقيقية التي تعترض سير الدول والشعوب العربية نحو تضامن فعال ووحدة حقيقية, كثيرة على غرار الارهاب".