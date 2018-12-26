حوادث المرور تخلف 9 قتلى خلال 24 ساعة

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 10 حوادث مرور تم تسجيلها خلال ال 24 ساعة الاخيرة في مناطق متفرقة من الوطن, حسب حصيلة أوردتها اليوم الخميس مصالح الحماية المدنية.

وقد تم تسجيل اثقل حصيلة على مستوى ولاية سطيف بوفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح على إثر 3 حوادث مرور. وبولاية سوق أهراس, تدخلت مصالح الحماية المدنية لانتشال جثة شخص يبلغ من العمر 21 سنة توفي غرقا في سد بالمكان المسمى المبعوجة ببلدية بئر بوحوش, حيث تم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى سدراتة. كما قامت نفس المصالح بولاية غليزان بالتدخل على إثر انهيار أرضية الطابق الأرضي لبناية بحي قردوبة محمد ببلدية واد السلام أدى الى إصابة شخص واحد بجروح.