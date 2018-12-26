القرض الشعبي الجزائري يمول 120 الف سكن بصيغة بيع بالإيجار عدل

وقعت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم الخميس بالجزائر اتفاقية اطار مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج 120.000 سكن بصيغة بيع بالإيجار عدل بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دج. ووقع الاتفاقية كل من مدير عام السكن بالوزارة كمال ناصري والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط. وعقب التوقيع أوضح وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أنه سيتم "الشروع في انجاز هذا البرنامج بعد شهر رمضان على أن يمتد بين 12 و18 شهرا".

وقال "نطمئن جميع مكتتبي عدل أنه سيتم احترام آجال التنفيذ. هذا المشروع يندرج ضمن برنامج رئيس الجهورية وهو أولوية وطنية" مضيفا أن قطاع السكن لا يسجل حاليا "اي دين" اتجاه المقاولين باستثناء مستحقات شهر يونيو الجاري والتي سيتم "تسديدها قريبا".