الجيش يوقف عنصري دعم للإرهاب بتيزي وزو وقسنطينية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء عنصري (2) دعم للجماعات الارهابية بكل من تيزي وزو وقسنطينة, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 14 جوان 2017 عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بكل من تيزي وزو(الناحية العسكرية الأولى ) وقسنطينة (الناحية العسكرية الخامسة)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني, "تاجري مخدرات (2) بوهران (الناحية العسكرية الثانية) وحجزت 66 كيلوغرام من الكيف المعالج و4 مركبات ومبلغ من المال يقدر ب600.000 دينار جزائري".

من جهة أخرى, أحبط حراس الشواطئ وعناصر الدرك الوطني بكل عنابة (الناحية العسكرية الخامسة) ووهران (الناحية العسكرية الثانية) "محاولات هجرة غير شرعية ل59 شخصا, فيما أوقف حراس الحدود بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) ستة (6) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة".