توقيف 5 عناصر دعم للإرهاب بسكيكدة والبليدة ووهران

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، أمس الخميس، 5 عناصر دعم للجماعات الارهابية بكل من سكيكدة والبليدة ووهران، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها .

وأضاف البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي عثرت على مسدسين اثنين رشاشين من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة بأدرارومخبأ يحتوي على 3 قنابل تقليدية ومعدات تفجير وأغراض مختلفة بتيبازة.

ومن جهة أخرى، أوقف عناصر حرس الحدود وحرس الشواطئ بالطارف، ثلاثة أشخاص وتم حجز 3,69 كيلوغرام من المرجان ومعدات الغطس. فيما أحبطت وحدات حرس الحدود محاولات تهريب أزيد من 10482 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

كما أفضت عمليات الجيش الوطني بتمنراست إلى توقيف 4 مهربين وحجز مركبة رباعية الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب.

وفي سياق آخر، أحبط حراس الشواطئ وعناصر الدرك الوطني بوهران، محاولات هجرة غير شرعية لـ 64 شخصا، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بأدرار، 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.