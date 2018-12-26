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حجز حوالي 1000 قارورة من المشروبات الكحولیة بالعاصمة

  16 جوان 2017 - 14:13   قرئ 348 مرة   0 تعليق   الوطني
حجز حوالي 1000 قارورة من المشروبات الكحولیة بالعاصمة

 تمكنت مصالح أمن ولایة الجزائر ممثلة في امن المقاطعة الإداریة الدار البیضاء، من توقیف شخصین 

مشتبھ فيھما، في قضیة حیازة، نقل وترویج مشروبات كحولیة بدون رخصة، حمل سلاحین أبیضین محظورین، حیازة واستھلاك المخدرات، أین تم حجز ما یقارب 1000 قارورة من مختلف الأنواع والأحجام.

منيرة ابتسام طوبالي

حیثیات القضیة تعود إلى بحر الأسبوع الماضي خلال قیام قوات الشرطة بوضعیة مراقبة بقطاع 

الإختصاص، تم توقیف شاحنة نفعیة على متنھا شخصین، وبعد عملیة التفتیش ذات الشاحنة، عثر بداخلھا على كمیة معتبرة من المشروبات الكحولیة تقدر بحوالي 1000 قارورة من مختلف الأنواع والأحجام إضافة إلى سلاحین أبیضین، قطعة صغیرة الحجم من المخدرات من نوع القنب الھندي، أین تم تحویلھما مباشرة إلى المصلحة، وبعد استكمال الإجراءات القانونیة المعمول بھا، تم تقدیم المشتبھ فيھما على السید وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، أین صدر بحقھم إستداء مباشر.

 

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