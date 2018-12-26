في اجتماع عقده معهم بمقر «سيفيتال» قاطعته جبهة القوى الاشتراكية

ربراب يُقحم نواب الأفافاس والأرسيدي في صراعه مع إدارة ميناء بجاية

أقحم رجل الأعمال صاحب مجمّع «سيفيتال» أسعد ربراب نواب المجلس الشعبي الوطني في صراعه القضائي مع إدارة ميناء بجاية، حيث استدعت لجنة مساندة عمال «سيفيتال» منتخبين بالمجلس الولائي لبجاية إضافة إلى نواب بالبرلمان عن الولاية محسوبين على حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، من أجل الدفاع عنه أمام ما يقول إنّها «عرقلة من قبل مدير ميناء بجاية» لاستثماراته، بينما قرر نواب الأفافاس عدم حضور اللقاء واكتفوا ببيان يردون فيه على دعوة ربراب.

عقد رجل الأعمال صاحب مجمّع «سيفيتال»، أسعد ربراب، نهاية الأسبوع الماضي، لقاء مع المنتخبين الولائيين وكذا نواب بالبرلمان عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بخصوص القبضة الحديدية بينه وبين إدارة ميناء بجاية، على خلفية رفضها دخول سفينة محملة بآلات جديدة لتتدعم بها مصانع «سيفيتال»، منذ أشهر، وهو الأمر الذي اعتبره ربراب تعطيلا لمشروع مهمّ كان يهمّ بإنجازه. ورافق ربراب في اللقاء الذي انعقد بمقرّ المجمّع في ولاية بجاية مستشاره سعيد بن إيكان. وشرح الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» للنواب الحاضرين قضيته مع مدير ميناء بجاية، حيث اتّهمه بعرقلة مشروعه الضخم الذي كان سيخلق آلاف مناصب الشغل، من خلال منع دخول سفينة محمّلة بآلات جديدة تتدعّم بها مصانع «سيفيتال»، من أجل إنشاء وحدة جديدة للمجمع لسحق البذور الزيتية لإنتاج الصويا داخل الميناء، تضاف إلى الوحدات الأربع التي يمتلكها المجمع. وفي الوقت الذي أعلن الأرسيدي، دعمه لربراب، متّهما السلطات الولائية بعرقلة مسار التنمية الاقتصادية بولاية بجاية، حيث دعا النائب عثمان معزوز، الذي شارك في الاجتماع إلى تحركات واسعة تصديا لهذه العراقيل، وأعرب عن امتنانه لمجمع «سيفيتال» الذي فتح آلاف مناصب الشغل لفائدة الشباب في المنطقة، معلنا استعداد منتخبي الأرسيدي للدفاع عن مصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يساهمون في تنمية الولاية، قررت جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة ذلك اللقاء الذي استدعيت إليه من قبل أسعد ربراب، واكتفت بإصدار بيان مباشرة عقب نهاية الاجتماع، طلبت من خلاله الاستماع إلى الطرفين حتى تصدر قرارها. وراسل الأفافاس في وقت سابق إدارة ميناء الجزائر ومجمع «سيفيتال» بغرض الاستماع إليهما بخصوص القضية. وعاتب الحزب في بيانه إدارة «سيفيتال»، التي قال عنها إنها بدلا من الردّ على طلبها قامت بتوجيه دعوة للنواب والمنتخبين بالولاية في اجتماع يوم الأربعاء الماضي، وهو ما دفع الحزب إلى منع نوابه ومنتخبيه من الحضور، وطلبت من مالك المجمع أسعد ربراب احترام المؤسسات، وإن أراد الدفاع عن مشروعه فليتقدّم إلى المجلس الشعبي الولائي. وردّا على هذا البيان، قام الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» أسعد ربراب بزيارة مقرّ فدرالية جبهة القوى الاشتراكية بولاية بجاية، واستجاب لدعوة اللقاء، حيث سينعقد اجتماع بين الطرفين في وقت قريب. ويجدر التذكير أنّ مؤسسة ميناء بجاية قد أصدرت قبل أسبوع بيانا أوضحت فيه أن السلطات القضائية قد فصلت في القضية التي رفعها ضدها ربراب، لصالح الميناء، مشيرة إلى أنّ هذا الأخير رفض نشر التوضيح الذي طلبت إدارة الميناء بنشره عبر جريدته «ليبيرتي» التي كان يوجّه التهم من خلالها لمدير الميناء، واتهمته بـ»محاولة الخلط والتلاعب». وذكّرت إدارة ميناء بجاية، بأنّ مؤسسة «سيفيتال» قد استفادت سنة 1998 من اتفاق شغل الأملاك العمومية المينائية بصفة وقتية قابلة للإبطال لمدة 30 سنة، حيث ينص موضوع الاتفاق على إنشاء أربع وحدات تجارية، هي: وحدة تكرير الزيت، وحدة المارغرين، وحدة السحق ووحدة لتكرير السكر، مضيفة أن الاتفاق لا يسمح بإنشاء وحدة خامسة داخل الميناء، لا سيما أنّ مساحته المتبقّية كلها مشغولة، وهو ما دفع الإدارة إلى خلق مناطق شبه مينائية خارج الميناء.

حكيمة ذهبي