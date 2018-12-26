بن غبرت توعدت بالكشف عن هوية ناشري المواضيع عبر «الفايسبوك»

إقصاء 10400 تلميذ من امتحانات شهادة البكالوريا

أقصت وزارة التربية الوطنية 10400 مترشح لامتحانات البكالوريا -دورة جوان 2017 - بسبب محاولة الغش، التأخر أو التّغيب، كما نجحت الوزارة بفضل الإجراءات الأمنية المشددة على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومراكز إجراء الامتحانات في منع تسريب المواضيع وتكرار سيناريو العام الماضي عدا بعض المحاولات لضرب مصداقية البكالوريا، من خلال نشر بعض المواضيع عبر «الفايسبوك»، بعد انطلاق الامتحان، وتم فتح تحقيق بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني للكشف عن هوية المتورطين.

أكد مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية، مولود بولسان، أن وزارة التربية الوطنية سجلت تأخر وتغيب نحو 10 آلاف مترشح متمدرس عن البكالوريا، وهو ما يمثل نسبة 2 بالمائة من المترشحين المتمدرسين في دورة جوان 2017، وقال بولسان إن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لضمان وصول المترشحين المتمدرسين في الوقت المحدد إلى الامتحان، واصفا تأخر المترشحين المتمدرسين عن امتحان البكالوريا بـ «غير المقبول»، لا سيما أن توزيعهم على مراكز الإجراء على مستوى الولاية تم بطريقة مدروسة، أخذ بعين الاعتبار مكان إقامتهم. في ذات السياق، لم يستبعد بولسان «احتمال وصول المترشحين الأحرار متأخرين، نظرا لبعد المسافة بين مقر سكناهم والمراكز التي تم توجيههم إليها، وبخصوص الغش، أكد نفس المسؤول أن 441 مترشح للبكالوريا ضبطوا في حالة غش، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون تجاه كل مترشح ضبط متلبس وبحوزته وسائل الغش، وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أكدت أن أي تأخر بعد الساعة التاسعة سيحرم المترشح من المشاركة في الامتحان، مشيرة إلى أن عدم السماح للمترشحين بدخول قاعات الامتحان بعد الساعة التاسعة تماما يندرج ضمن سلسلة الإجراءات المعتمدة لتأمين البكالوريا وضمان مصداقيتها، كما شددت في عدة مناسبات، على ضرورة احترام الوقت والالتحاق بقاعة الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار، علما أن أبواب المراكز فتحت على الساعة الثامنة صباحا وبشأن الغش، فقد شددت المسؤولة الأولى عن القطاع على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل محاولة تتراوح بين الإقصاء لمدة 5 سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، معتبرة أن كل مترشح يضبط لديه هاتف نقال فإن ذلك يعتبر محاولة غش.

نبيل شعبان