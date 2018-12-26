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شرفة يستبعد وجود حركة تغيير على رأس مديريات السكن

برنامج «عدل» بحاجة إلى تمويل بنكي إضافي بـ 552 مليار دينار

  17 جوان 2017 - 01:45   قرئ 358 مرة   2 تعليق   الوطني
برنامج «عدل» بحاجة إلى تمويل بنكي إضافي بـ 552 مليار دينار

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة متطلبات التمويل البنكي لبرنامج البيع بالإيجار «عدل» خلال الثلاث سنوات القادمة بما يقدر بـ 552 مليار دينار منها 239 مليار دينار يجب ضخها خلال السداسي الثاني من السنة الجارية و236 مليار دينار للسنة القادمة و78 مليار دينار لسنة 2019، وقد وقّعت الوزارة اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج 120 ألف سكن بصيغة «عدل». 

وقّع المدير العام لوزارة السكن والعمران والمدينة كمال ناصري والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط، اتفاقية تمويل برنامج سكنات «عدل»، حيث سيخصص ما قيمته 259 مليار دج من ضمن المبلغ الإجمالي البالغ 329 مليار دينار، لإنجاز الوحدات السكنية، فيما سيوجه الباقي إلى تمويل إنجاز محلات تجارية على مستواها، وعقب التوقيع أوضح وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أنه سيتم الشروع في إنجاز هذا البرنامج بعد شهر رمضان على أن يمتد بين 12 و18 شهرا، وطمأن الوزير جميع مكتتبي «عدل» أنه سيتم احترام آجال  التنفيذ. أفاد شرفة أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ودواوين الترقية التسيير العقاري لا يسجلان حاليا أي دين اتجاه المقاولين أو مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز سكنات «عدل» أو السكنات العمومية الإيجارية باستثناء مستحقات شهر جوان الجاري التي سيتم تسديدها قريبا بما أن المستحقات المالية متوفرة، وذكر المتحدث أن الصندوق الوطني للسكن قد دفع 134 مليار دج على مرحلتين لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية، وقال الوزير إن تمويل السكنات في الجزائر سيستمر من الآن فصاعدا بصفة عادية، وفي سؤال حول عما إذا كان لأصحاب مؤسسات الإنجاز الأجنبية الأولوية في تسديد المستحقات، أكد الوزير أن السلطات العمومية تعالج الأمر بطريقة عادلة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الجزائرية أم المختلطة أم الأجنبية، وردا على سؤال آخر يتعلق بتغيرات محتملة على رأس مديريات السكن استبعد الوزير مثل هذه الحركة، مضيفا أن تقييم الإنجازات وتسيير القطاع يتم كل سداسي بطريقة تلقائية، وفيما يتعلق بالسّكن الاجتماعي الترقوي طمأن شرفة بأن السلطات لم تتخل عن هذا البرنامج، لاسيما أن التمويلات الضرورية لاستكماله متوفرة، وأن برنامج «عدل» بحاجة إلى تمويل بنكي إضافي بـ 552 مليار دينار للسنوات الثلاث المقبلة، ومن جهته صرح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري -الذي يقود البنوك العمومية الستة المعنية بتمويل برنامج «عدل» والسكن الترقوي التساهمي- بأن هذه البنوك قامت من قبل بتمويل برنامجين اثنين من صيغة «عدل» سنة 2013 و2015 المتعلقة بإنجاز 100 ألف مسكن و80 ألف مسكن على التوالي.  

نبيل شعبان 

تعليقات (2 منشور)

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