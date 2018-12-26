استعرض معه وضع العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي

حجار يستقبل سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار الجزائر العاصمة، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورغ الذي استعرض معه وضع العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حسبما أكده بيان للوزارة.

استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، وضع العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما عكفا على بحث الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون هذه أكثر فأكثر وكذا مرافقة مؤسساتنا في تطورها الاقتصادي، ودارت المحادثات أيضا حول مجالات أخرى «لا سيما التشغيل وملاءمة التكوين مع احتياجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي، قصد تحسين أنماط إنتاجنا وجعلها مطابقة للمعايير الدولية»، وفي إطار برنامج «إيراسموس» تطرق الطرفان إلى إمكانيات إقامة علاقات أكثر عمقا بين الجامعات، لا سيما تنظيم دورات تكوين والتنقل وتبادل الخبرات، حسبما جاء في البيان.

م. ن