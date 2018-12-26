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لتدعيم طاقم هيئة التدريس

مسابقة لتوظيف 135 أستاذ بجامعة تيزي وزو قريبا

  17 جوان 2017 - 01:51   قرئ 358 مرة   0 تعليق   الوطني
مسابقة لتوظيف 135 أستاذ بجامعة تيزي وزو قريبا

سيتم تنظيم مسابقة لتوظيف 135 أستاذ مساعد عبر مختلف كليات جامعة مولود معمري بتيزي وزو في جويلية ـ حسب تصريح رئيس الجامعة أحمد تيسة ـ مؤكدا أن هذه المسابقة تندرج في إطار تدعيم طاقم هيئة التدريس تحسبا للدخول الجامعي 2017/2018، مشيرا إلى أنه لأول مرة تجري المسابقة في نهاية السنة الجامعية، لتنصيب الأساتذة الجدد في مناصبهم قبل بداية الدروس.  

صرح نفس المسؤول، أن آخر أجل لإيداع ملف الترشح لهذه المناصب لدى اللجنة المكلفة بالتوظيف هو اليوم الأربعاء، حيث تم إيداع أكثر من 400 ملف من طرف جامعيين تتوفر فيه شروط القبول، مشيرا إلى أن المترشحين الذين سيتم رفض ملفاتهم عقب دراستها سيكون بإمكانهم دفع طعون ستتم دراستها من طرف لجنة سيترأسها هو شخصيا، وعقب هذه المرحلة سيتم تحديد تاريخ إجراء المسابقة، ليتم الإعلان عن النتائج في أغسطس المقبل ويتم تنصيب الأساتذة الجدد مع بداية شهر أكتوبر كأقصى تقدير. كانت جامعة مولود معمري التي كانت تسجل نقصا في مجال التأطير البيداغوجي بأكثر من 1400 أستاذ قد عرفت السنة الماضية توظيف 78 أستاذا مساعدا جديدا، ولم تختلف الوضعية كثيرا خلال هذه السنة بما أن معدل التأطير يقدر بأستاذ لكل 25 طالبا، بينما المعيار المعروف هو أستاذ لكل 15 طالبا، وأكد تيسة أن النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لا يشمل كافة الكليات التي تضم 2000 أستاذ دائم، وعادة ما تستخدم المؤقتين، لتغطية النقص على مستوى بعض الأقسام خصوصا في الشعب التقنية. 

م ن  

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