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تزامنا مع اقتراب عيد الفطر

الباعة الفوضويون يحتلون الأرصفة والطرقات لبيع مستلزمات العيد

  17 جوان 2017 - 01:52   قرئ 449 مرة   0 تعليق   الوطني
الباعة الفوضويون يحتلون الأرصفة والطرقات لبيع مستلزمات العيد

رغم الإجراءات التي وضعتها الحكومة متمثلة في السلطات المحلية ووزارة التجارة من أجل ردع التجار المخالفين الذين ينشطون بطرق غير شرعية، إلاّ أنّ ظاهرة انتشار الباعة الفوضويين تزداد انتشارا مع كل مناسبة، حيث يفضّل كثيرون منهم هذه الفترة التي تسبق عيد الفطر بأيام قليلة لعرض مستلزمات العيد على الأرصفة والطرقات، الأمر الذي يسبب اكتظاظا كبيرا ويصعّب سير المركبات. عاد سيناريو الباعة الفوضويين إلى الواجهة تزامنا مع عيد الفطر هذه السنة، رغم تحذيرات وزارة التجارة بفرض عقوبات صارمة على التجار المخالفين، ورغم المخاطر الصحية التي تهدد صحة المستهلكين بالأسواق الموازية، إلا أن محدودي الدخل ما زالوا يلهثون وراء اقتناء المواد الغذائية من ناصية الطرقات، على غرار مواد صنع الحلويات ومشتقات الحليب والأجبان ومواد أخرى تعرض من طرف الباعة الفوضويين، حيث تتكرر نفس الظاهرة من خلال عرض منتجات سريعة التلف أو وجود صناديق فواكه على أرصفة الطرقات، رغم إجراءات الحكومة في سبيل القضاء على انتشار الباعة الفوضويين، حيث يستغل هؤلاء بعض المناسبات على غرار عيد الفطر لعرض كل ما يخص إحياء المناسبة، وقد عرفت كثير من شوارع العاصمة والأحياء الشعبية انتشارا واسعا لطاولات الباعة من كافة الفئات العمرية، حيث يعرضون مستلزمات العيد من المواد الغذائية على غرار «الفرينة «و»المايزينة» وقوالب صنع الحلويات، مستغلين زيادة الطلب عليها لتحقيق بعض الربح.    وسبق أن دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، وزارة التجارة والسلطات المحلية إلى ضبط الأسواق الموازية التي تنشط بطرق غير قانونية وتزداد مع شهر رمضان وعيد الفطر في ظل غياب مصالح الرقابة، مضيفا أن نقل هذه المواد الاستهلاكية خاصة اللحوم والدواجن والبيض والمشروبات يتم في شاحنات تقطع آلاف الكيلومترات ولا تتوفر على أدنى شروط حفظ المنتوجات، وهو ما يتسبب في تلفها، زيادة على تسمم المستهلكين، إذ تصبح هذه الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية أشبه بشاحنات الموت التي تتسبب في الهلاك، حيث تنتشر هده الظاهرة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي هذا الخصوص سبق أن أطلقت جمعية حماية المستهلك حملة توعوية لتفادي اقتناء مثل هذه المواد من غير الأماكن الخاصة بها. 

من اعداد: وسيلة قرباج / المراسلون

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