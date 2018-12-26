وزيران يخوضان مع مساهل إمكانية تفعيل الدور الجزائري لتجاوز المرحلة

الخليجيون يثقون في وساطة الجزائر ويتباحثون معها مستجدات الأزمة

اهتمت منابر إعلام دولية باستقبال الجزائر لمسؤولين بارزين من الإمارات العربية المتحدة وقطر في لقاءين منفصلين أدارهما وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس الأول، بالمسؤول في شؤون الرئاسة الإماراتية فارس المزروعي ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد سلطان المريخي.

قال المستشار بوزارة شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فارس المزروعي، إن مباحثاته مع الوزير مساهل قد تناولت تطورات الأزمة الخليجية، وجرى التأكيد على أهمية «الموقف الجزائري منذ اندلاع هذه الأزمة وضرورة تسوية الخلافات والنزاعات التي يمكن أن تظهر بين بلدان شقيقة وجارة عن طريق الحوار». وجاء اللقاء مع مساهل في وقت أجرى فيه الأخير مباحثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد سلطان المريخي، وقال وزير الخارجية القطري عقب المحادثات التي توّجت بزيارة مفاجئة قام بها إلى البلاد، إن الهدف من ذلك هو «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات حول ما يجري في الخليج بيننا وبين السعودية والإمارات والبحرين». تابع المريخي أن الجزائر اتخذت موقفا مشرفا من الأزمة الخليجية، وهي أول بلد يدعو بوضوح إلى تبني الحوار أسلوبا وحيدًا لتسوية الخلافات بين قطر والحلف السعودي الإماراتي البحريني وتضاف إليه مصر، وشدد الوزير القطري على أن الجزائر باعتبارها «بلدا كبيرا في العالم الإسلامي، ونظرا لتأثيرها في المنطقة، يمكنها أن تلعب دورا في العلاقات العربية-العربية»، معلنا عن توافق الدوحة مع هذه الدعوة للحوار كحل للأزمة، ورصد المريخي في لقاء جمعه أمس الأول، بوزير الخارجية عبد القادر مساهل «مستجدات الأزمة الخليجية وتقوية العلاقات الثنائية بين الجزائر وقطر»، وغداة إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، سارعت الجزائر إلى إطلاق دعوة صريحة لـ «الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف»، مؤكدة أنها «واثقة بأن الصعوبات الحالية ظرفية وأن الحكمة والتحفظ سيسودان في النهاية»، وأكد بيان للخارجية الجزائرية أنها «تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين بعض دول الخليج ودول المنطقة، وانعكاساته على وحدة وتضامن العالم العربي»، فيما تباحث مساهل ونظيره القطري مطلع الشهر الجاري أثناء اتصال هاتفي الأزمة التي نشبت بمنطقة الخليج العربي، كما بحث الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسان رابحي، مع السفير القطري بالجزائر، إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، هذا الملف. ودعت فعاليات جزائرية السلطات الرسمية إلى استغلال رصيد الجزائر الدبلوماسي وعلاقاتها الجيدة مع مختلف دول الخليج، لأداء دور وساطة من أجل إنهاء الأزمة، لكن السلطات تلتزم الصمت إزاء القضية. وأشاد سياسيون ومثقفون جزائريون بالموقف الرسمي من الأزمة الخليجية والتزامها الحياد ودعوتها كل الأطراف إلى التعقل والتهدئة لتسوية الخلافات البينية، وحل الأزمة بالحوار والقنوات الدبلوماسية، كما درجت عليه سياسة الجزائر الخارجية. ودعا فاعلون في نداء وقّعوا عليه الجزائر إلى «القيام بدورها الريادي المشهود له من أجل وساطة جزائرية رشيدة أو التنسيق مع بقية الوساطات المبصرة وتدعيمها»، في إشارة إلى وساطة الكويت التي يبذل أميرها الشيخ الصباح بن أحمد الصباح جهودًا دبلوماسية للتقريب بين قطر وجيرانها، وكذا الوساطة الروسية المفترضة. قال النائب البرلماني السابق عز الدين جرافة وأحد الموقعين على البيان «إن الغيرة على الوطن العربي هي من حركت حقوقيين وسياسيين وأكاديميين من مشارب شتى، لدعوة الحكومة الجزائرية إلى توظيف شبكة علاقاتها بكامل أطراف الأزمة الخليجية بنية تسويتها بما يرضي كافة المعنيين»، وتابع «جرافة أن الدبلوماسية الجزائرية قادرة على تحقيق المرجو منها في مثل هذه القضايا العربية، انطلاقًا من المصداقية التي تحظى بها لدى دول الخليج، علاوةً على التزامها الحياد تجاه الأطراف المعنية مباشرة بالوضع الحالي». يعتقد محللون وسياسيون في الجزائر وخارجها أن ثوابت الدبلوماسية الجزائرية وبينها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بالحوار والتفاوض نهجا لحل الخلافات، إنما يجعل كلمتها مسموعة لدى قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى. لم تبد الجزائر أي توجه رسمي صوب القيام بوساطة بين قطر وجيرانها، إذ تجنبت وزارة الشؤون الخارجية التطرق إلى فحوى لقاء جمع أمين عام وزارة الخارجية حسان رابحي بالسفير القطري إبراهيم بن عبد العزيز العسيري، السبت الماضي، الذي تباحث فيه الطرفان المستجدات بمنطقة الخليج والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر والدوحة. وفسرت أوساط جزائرية لقاء الوزيرين المريخي ومساهل بكونه دعوة رسمية من الدوحة لاستدعاء الدور الدبلوماسي للجزائر وتوظيف علاقة الأخيرة بالسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، لإقناعهم برفع الحصار المفروض على قطر منذ الأربعاء الماضي.

مناد جلال