تغير جذري لموقفها بسبب التزام نظام «المخزن» الحياد في أزمة الخليج

دول الخليج تصفع المغرب وتدعم استقلال الصحراء الغربية

تبرأت دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات من المغرب ردا على موقفها «المخزي» المنافي لعقيدتها الدبلوماسية المعروفة بالهرولة لتبني سياسات دول الخليج، بداية من حرب الخليج الأولى فالثانية والثالثة ثم التآمر ضد ليبيا وسوريا وغيرها من الدول العربية التي تعاني من ويلات الربيع العربي، حيث خرجت قناة العربية السعودية وأبو ظبي الإماراتية في تقرير تؤكدان أن الصحراء الغربية أرض محتلة، واصفة جبهة «البوليساريو» بالجمهورية الصحراوية، عكس مواقفها السابقة من القضية.

بثّت قناة «العربية الحدث» التابعة للسعودية، تقريرا تلفزيونيا تحدثت فيه عن الأزمة الصحراوية واصفة المغرب بالمحتل، وتضمن التقرير حديثا عن ثروات هذا البلد التي تستغلها المغرب لفائدتها وترفض الخروج من الأراضي الصحراوية منذ احتلالها عام 1975، عقب زوال الاحتلال الإسباني في المنطقة ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، حيث يأتي هذا الموقف بعد أن اختارت الجارة الغربية سياسة النأي بالنفس في قضية الأزمة الخليجية والحصار المفروض على قطر، أين طرح التزام المغرب الحياد في قطع دول الخليج ودول عربية لعلاقاتها مع قطر العديد من التساؤلات حول هذا الموقف في ظل المعطيات التي تشير إلى «التبعية» العمياء للملك محمد السادس للسعودية وقراراتها انطلاقا من مشاركتها في «عاصفة الحزم» باليمن رغم بعدها عنها وكذا توسيع الاستثمارات السعودية بالمملكة المغربية التي أسالت لعاب «أمير المؤمنين» الذي يعوّل على السعودية كداعم اقتصادي كبير خاصة في ظل الأزمات التي تعيشها المملكة. اتهم الإعلام المغربي كلا من السعودية والإمارات بابتزاز المغرب، بسبب موقفها من أزمة الخليج. وكان المغرب قد أعلن أنه سيرسل مساعدات غذائية إلى قطر في بادرة تضامن لا علاقة لها بالجوانب السياسية، وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن المغرب مستعد لبذل مساع حميدة في سبيل المساعدة على حل الأزمة الخليجية التي آلت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها، وعقب ساعات من وصول الشحنات الغذائية خرجت الأميرة القطرية الشيخة مريم آل ثاني، رئيسة تحرير «رصد قطر»، لترد على الرباط بأن المساعدات الغذائية التي أرسلتها مدفوعة الثمن مسبقا، وأن الدوحة لا تتلقى معونات من أحد، وبالعودة إلى موقف السعودية من الجمهورية الصحراوية، قامت السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والأردن واليمن والصومال إلى جانب المغرب بالانسحاب من القمة العربية الإفريقية في غينيا الاستوائية التي انعقدت نهاية السنة الماضية احتجاجا على مشاركة الجمهورية الصحراوية.

أسامة سبع