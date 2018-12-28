وزير السكن يأمر بتوزيع السكنات

أمر وزير السكن و العمران و المدينة، يوسف شرفة، اليوم بتيارت، بنشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية وتوزيع قرارات استفادة مسبقة عليهم عند بلوغ السكنات نسبة 65 بالمائة من الإنجاز.

وقال شرفة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ لتفادي الانتظار الطويل للمواطنين لإنجاز السكنات والانتهاء من أشغال التهيئة و الشبكات ثم نشر القوائم و كذا المدة المحددة لوضع و دراسة الطعون من طرف اللجان الولائية.

وأعلن وزير السكن على هامش زيارته لولاية تيارت عن تسوية ديون سونلغاز خلال الأيام القليلة القادمة، وكذا ديون المقاولين العالقة، و كشف عن دفع الشطر الثاني من أموال برنامج البناء الريفي لـ 75 ألف وحدة عبر مختلف أنحاء الوطن قبل نهاية شهر جويلية. وفي ذات السياق دعى الوزير إلى تطبيق إجراءات إسقاط أسماء المستفيدين من البناء الريفي المتأخرين في الإنجاز.