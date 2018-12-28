حجز أزيد من قنطار ونصف من الكيف بكل من تلمسان وتمنراست

تمكن عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع عناصر الأمن أمس الجمعة، بمغنية بولاية تلمسان من حجز 150 كلغ من الكيف المعالج ، كما حجز عناصر الجيش كمية أخرى بتمنراست قدرت بـ20 كلغ حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وكشف ذات البيان، أن عناصر الدرك والأمن بمغنية بولاية تلمسان، حجزا 150 كلغ من الكيف المعالج أمس الجمعة، في حين حجز عناصر الجيش كمية أخرى بتمنراست قدرت ب20 كلغ.

وأضاف ذات البيان، أن عناصر الجيش للقطاع العملياتي بجانيت، أحبطت محاولة اختراق الحدود الوطنية من طرف سيارة رباعية الدفع كانت قادمة من الأراضي الليبية، كان على متنها 5 أشخاص

في سياق آخر، حجز عناصر الجيش ببرج باجي مختار، شاحنة محملة بـ7500 لتر من زيت المائدة كانت موجهة للتهريب.