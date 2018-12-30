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ستشمل 50 إذاعة جهوية، التلفزيون العمومي و»أناب»

حركة تغييرات مرتقبة في المؤسسات الإعلامية العمومية

  17 جوان 2017 - 18:33   قرئ 1534 مرة   0 تعليق   الوطني
حركة تغييرات مرتقبة في المؤسسات الإعلامية العمومية

سيُجري وزير الاتصال جمال كعوان سلسلة تغييرات واسعة في سلك المدراء العامين للإذاعات الوطنية الجهوية والمؤسسة العمومية للتلفزيون وكذا الإذاعة الوطنية، فضلا عن استكمال خطة العمل التي شرع فيها سابقه حميد قرين، بتجميع الصحف العمومية في مجمع واحد. 

أفادت مصادر لـ»المحور اليومي» أنّ الوزير الجديد للاتصال جمال كعوان قد سطّر خطّة عمل جادّة من أجل تنظيم قطاع الإعلام، ولا يتعلّق الأمر بالقطاع الخاص فقط، وإنّما سيمسّ عمله أيضا القطاع العمومي، فمن المنتظر أن ينهي الوزير مهام عدّة مدراء عامين لمؤسسات إعلامية عمومية، من بينها التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية، ليبدأ تدريجيا في تغيير أسماء مدراء الإذاعات الجهوية لتشمل قرابة 50 إذاعة ما بين وطنية وجهوية وموضوعاتية. كما سيعيّن جمال كعوان بعد أيام قليلة مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار «أناب»، التي كان يتولّى هو إدارتها قبل ترقيته إلى وزير في حكومة عبد المجيد تبّون، لكنّ التعيين لن يكون قبل التوصّل إلى الصيغة التي سيتمّ من خلالها إنشاء مجمع اتصال يضمّ الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، كما سينشئ مجمّعا آخر يضمّ كل المطابع العمومية الموجودة بمختلف مناطق الوطن. وفيما يتعلق بمجال الصحافة المكتوبة، سيجري وزير الاتصال الجديد تغييرات واسعة في أسماء المدراء العامين للصحف العمومية الست، بعد تجسيد مشروع تجميعها في مجمع واحد، ويتعلق الأمر بكلّ من جريدة المجاهد، الشعب، المساء، أوريزون، الجمهورية والنصر.  وفي هذا الإطار ستكون إدارة هذه المجمعات وفقا لصيغة جديدة، حيث يشرف عليها رئيس مدير عام وحيد ومدراء تنفيذيون لليوميات العمومية، ويمكن لهذه الأخيرة أن تجتمع حسب اللغة كما أنه من غير المستبعد تحويل اليوميات إلى أسبوعيات على غرار سابقاتها الشهيرات ألجيري أكتوياليتي وريفولسيون أفريكان. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة عمل كُلّف بها جمال كعوان، وهو بالأصل صحافي قبل تعيينه على رأس «أناب»، وكان مديرا ليومية «وقت الجزائر» باللغة الفرنسية، حيث يقوم بتطهير قطاع الإعلام وإعادة تنظيمه سواء العمومي أو الخاص. وقد شرع في هذا العمل بالتنقيب في تركة سابقه، من خلال فتح تحقيق في منح بطاقة الصحافي المحترف، للتحقق من صحة المعلومات بخصوص توزيع بطاقات الصحافي المحترف، حيث إن العملية ستمكّن من تفادي وقوع البطاقة في يد غرباء عن مهنة الصحافة، لاسيما مع ورود احتمال تسليم وثائق للمصالح المعنية تبدو صحيحة لكنها مزورة، بشكل أتاح لأشخاص الحصول على البطاقة رغم عدم توفر الشروط القانونية فيهم. 

حكيمة ذهبي 

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